Le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, a publié, hier, la liste des 23 joueuses devant prendre part, du 18 au 23 février, aux barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2023 de football féminin. Les Lionnes quittent Dakar aujourd’hui pour rallier Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec escale à Dubaï.

En vue de la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2023, le sélectionneur national a publié, hier, une liste de 23 joueuses. Mame Moussa Cissé a retenu 17 joueuses qui évoluent dans le championnat local et six qui jouent en Europe. Il s’agit de deux défenseures Mbayang Sow (OM, France) et Meta Camara (Yzeure, France), deux milieux de terrain, Safiétou Sagna (FC Metz, France) et Ndèye Awa Diakhaté (OM, France) et deux attaquantes, Mama Diop (OM, France) et Nguenar Ndiaye (Bourges Foot 18, France).

‘’On a de la jeunesse et à côté, il y a des joueuses qui sont expérimentées. On va faire le mix pour donner la meilleure équipe possible. On mettra les meilleures pour pouvoir passer ce cap’’, a expliqué le coach face à la presse. En tête de file des jeunes joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal en Nouvelle-Zélande, se trouve Hapsatou Malado Diallo, qui a inscrit neuf buts lors du tournoi de l’UFOA/A remporté par les Lionnes. ‘’Elle est très jeune, mais elle a du potentiel. Elle a beaucoup d’expérience, malgré ses 17 ans. L’année dernière, elle a joué cinq matchs amicaux avec nous ; elle a joué la Coupe d’Afrique des nations, elle a joué neuf matchs avec les sélections U17 et U20. Cela lui fait quand même une vingtaine de matchs internationaux dans les jambes’’, a indiqué Mame Moussa.

L’entraineur s’est prononcé sur les qualités des footballeuses du Sénégal. Selon lui, les joueuses sont ‘’très athlétiques, physiquement prêtes, très agressives’’. ‘’J’ai toujours dit que la joueuse sénégalaise dispose de deux caractéristiques : elle sait jouer, se faire plaisir, mais elle est très agressive. Voilà des valeurs sur lesquelles nous avons travaillé pour faire une équipe compétitive. Aujourd’hui, nos filles ont compris notre philosophie de jeu’’. Après, poursuit-il, celles-ci doivent ‘’élever’’ leur niveau de jeu. Cela leur permettra, face à n’importe ‘’quel adversaire’’, de ‘’pouvoir jouer comme nous le souhaitons’’. ‘’Je pense que les filles vont le faire durant ce tournoi’’, a-t-il espéré.

Le tournoi de l’UFOA, une opportunité

Le Sénégal a remporté le tournoi de football de l’UFOA/A féminin au Cap-Vert. Avec cinq victoires en autant de rencontres, le sélectionneur national a tiré un bilan très positif. ‘’C’était très bien pour nous, parce qu’on a bien négocié le tournoi. On a eu cinq victoires en cinq matchs. Notre attaque a marqué 17 buts et on en a encaissé qu’un seul. On a vu que les choses sur lesquelles ont travaillé ont commencé à être acquises par les filles qui parviennent à gérer le stress, l’environnement du haut niveau’’, s’est-il réjoui.

C’était une occasion pour le staff technique de faire une revue d’effectif et ‘’voir sur qui compter’’. ‘’Ce tournoi de l’UFOA était important pour nous, parce que depuis la Can, nous n’avons pas eu de match amical. C’était pour nous une occasion d’évaluer le travail que nous avons fait ici. Cela nous a permis d’avoir un peu de compétitivité. Aller jouer ce tournoi était une occasion pour avoir cinq matchs pour évaluer le niveau du groupe, voir les aspects sur lesquels on avait travaillé et constater ce qui est acquis et les choses à améliorer’’, a salué le technicien.

Malgré les résultats remarquables, le coach a invité ses joueuses à remettre les pieds sur terre. ‘’On est dans une autre dynamique, on a dit aux joueuses qu’il faut oublier les résultats du tournoi de l’UFOA et voir les choses sur lesquelles on doit s’améliorer et travailler là-dessus’’.

Un très long voyage et un grand décalage horaire à braver

Les barrages du Mondial-2023 se dérouleront du 18 au 23 février dans les villes néo-zélandaises d’Auckland et de Hamilton. Le Sénégal jouera contre Haïti. Le vainqueur rencontrera le Chili. La délégation sénégalaise quitte Dakar aujourd’hui pour une escale à Dubaï avant de rallier Auckland. Un long trajet qui a nécessité des ajustements du programme de préparation des Lionnes.

‘’Nous avons 23 joueuses dont la plupart, au nombre de 17, sont dans le championnat sénégalais. Avec elles, on va voyager dès demain pour la Nouvelle-Zélande où elles seront rejointes par nos six expatriées. Nous avons un voyage très long à effectuer. Déjà, nous quittons Dakar pour Dubaï pour un vol de dix heures. De là, nous avons un vol de seize heures pour arriver à Oakland. Cela veut dire vingt-six heures de voyage. Et il y a un décalage de douze heures entre le Sénégal et Nouvelle-Zélande. Il faut permettre à ces filles de digérer le voyage et le décalage horaire’’, a expliqué le sélectionneur national. Mame Moussa Cissé a félicité la Fédération sénégalaise de football qui a accédé aux doléances du staff. ‘’Nous avons obtenu de la fédération de pouvoir voyager quinze jours avant pour nous acclimater et nous préparer davantage. Bravo à la fédération, parce que nous allons voyager en classe Affaires. Ce qui permettra aux filles d’avoir des conditions de voyage idoines et ne pas trop être sollicitées physiquement’’.

Il a toutefois souligné la difficulté d’avoir à temps tout le groupe au complet à cause du calendrier international. ‘’Le seul hic est que nous avons des expatriées qui ont des matchs importants le 12 février et la date Fifa commence le 13. Donc, elles ne pourront venir qu’à partir du 13 ou 14 pour arriver le 15 février’’.

Liste des Lionnes : Gardiennes : Tenning Sène, Adji Ndiaye, Thiaba Guèye Sène Défenseures : Anta Dembèle, Salimata Ndiaye, Marième Babou, Mame Fatma Diagne, Mbayang Sow, Méta Camara, Astou Sy, Wolimata Sarr. Milieux : Jeannette Dominique Sagna, Edme Adiaw Diagne, Bineta Korkel Seck, Safiétou Sagna, Ndèye Awa Diakhaté, Korka Fall. Attaquantes : Haby Baldé, Mama Diop, Hapsatou Malado Diallo, Coumba Sylla Mbodj, Jeanne Coumba Niang, Nguénar Ndiaye.

LOUIS GEORGES DIATTA