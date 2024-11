L’équipe du Sénégal de handball féminin va prendre part à la 26e édition du Championnat d’Afrique des nations RD Congo-2024 (du 27 novembre au 7 décembre). Les Lionnes entrent en lice ce matin (10 h) face au Kenya, pour la première journée du groupe A.

La 26e édition du Championnat d’Afrique des nations de handball féminin démarre ce mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). L’Angola, quadruple championne d’Afrique en titre et nation la plus titrée (15 trophées), va remettre en jeu sa couronne.

Cette année, le format de la compétition a changé. Contrairement à la dernière édition où 13 pays étaient répartis en trois groupes de quatre ou cinq équipes, cette fois, 12 équipes sont en lice pour la succession de l’Angola. Elles sont réparties dans deux poules de six. Les quatre premières de chaque groupe rejoindront les quarts de finale pour la phase à élimination directe. Cette édition est aussi qualificative pour le prochain Mondial. Seules les quatre demi-finalistes vont directement se qualifier pour la prochaine Coupe du monde féminine qui sera organisée conjointement par l’Allemagne et les Pays-Bas, du 27 novembre au 14 décembre 2025.

Le Sénégal doit confirmer sa place parmi les quatre meilleures équipes du handball africain et réaffirmer son ambition de détrôner l’Angola. En 2022, les Lionnes sont tombées les armes à la main en demi-finales face à l’ogre angolais (24–21), après prolongations. Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (20-20).

Elles sont logées dans la poule A où elles vont en découdre avec le Kenya, le Cap-Vert, l’Algérie, l’Égypte et le Congo.

Les filles de coach Yacine Messaoudi vont effectuer leur entrée en matière face aux Kényanes, ce mercredi à 10 h. Pour bien lancer leur campagne dans la capitale congolaise, les Lionnes doivent s’assurer une victoire d’entrée. Dieynaba Sy et ses coéquipières ont de quoi surmonter l’obstacle kényan. Régulières sur la scène continentale avec des joueuses d’expérience comme Doungou Camara, Raïssa Dapina, entres autres cadres de l’équipe, les Sénégalaises ont démontré leur capacité à s’imposer sur les terrains rectangulaires africains.

Mais même si les Lionnes partent avec la faveur des pronostics, les Kényanes ne sont pas à Kinshasa pour faire les figurantes. Absentes de la dernière édition, elles veulent faire mieux que la 10e place (leur meilleure performance à la Can) obtenue en 2021.

Pour leur deuxième sortie, les Lionnes vont en découdre avec le Cap-Vert. Une équipe qu’elles n’ont jamais rencontrée. Les Capverdiennes vont jouer leur troisième Can de leur histoire. Après une 9e place en 2021 et un recul à la 12e position en 2022, elles espèrent une place historique de quart de finaliste.

Le Congo, le challenger

Après le Cap-Vert, Messaoudi et ses joueuses vont retrouver des adversaires qu’elles connaissent bien. Il s’agit, d’abord, de l’Égypte qu’elles vont affronter à la troisième journée. Le Sénégal avait battu l’équipe égyptienne (21-19) en quarts de finale de l’édition 2022. Les Lionnes vont ensuite jouer contre l’Algérie, qui en est à sa 19e participation à la Can. Les deux équipes se sont croisées au mois d’octobre dernier, dans le cadre de la préparation de la Can-2024. Le Sénégal a remporté les deux matchs amicaux (32-19 ; 30-24) à la salle Harsha Hassan d’Alger. Les Algériennes ont remporté trois médailles de bronze (1976, 1979 et 1994). Depuis trente ans, l’Algérie cherche à remonter sur le podium continental.

Le Sénégal va boucler sa phase de poules par le choc avec le Congo, le mardi 3 décembre. Ce sera la ‘’finale’’ du groupe A entre deux équipes candidates à la médaille d’or. Les Lionnes ne seront pas dépaysées face à cette équipe. Doungou Camara et ses coéquipières ont déjà expérimenté le handball congolais qui a eu ses moments de gloire sur la scène continentale. Quatre fois championnes d’Afrique (1979, 1981, 1983 et 1985), les Congolaises ont battu les Sénégalaises en quarts de finale de la Can 2021 (21-20) et au match de classement de la Can-2022 (20-19). Le Sénégal a pris sa revanche lors du tournoi de qualification olympique des JO Paris-2024 en s’imposant 26-21, en octobre 2023. Ce match sera celui de la confirmation pour l’équipe sénégalaise.

Programme Mercredi Groupe A 9h Congo - Égypte 10h Sénégal - Kenya 11h Algérie - Cap-Vert Groupe B 12h Guinée - Cameroun 13h Angola - Tunisie 18h RD Congo - Ouganda Jeudi Groupe A 13h Kenya - Congo 16h Sénégal - Cap-Vert 17h Égypte - Algérie Groupe B 14h Tunisie - Guinée 15h Ouganda - Angola 18h RD Congo - Cameroun

