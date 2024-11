L’équipe nationale du Sénégal s’est imposée sur la plus petite des marges face à celle du Burkina Faso. Le score aurait pu être différent, voire en défaveur des Lions, si Édouard Mendy n’avait pas sorti le grand jeu.

Au stade du 26 mars de Bamako, les Lions du Sénégal ont pris le dessus sur le Burkina Faso au tableau d’affichage et au classement du groupe L. Cependant, la réalité de la rencontre est toute autre. Les Étalons ont été les plus tranchants tout au long du match, réussissant à mettre à contribution le portier des Lions à plusieurs reprises. Mais Édouard Mendy a répondu présent avec 5 arrêts effectués, dont une main ferme à la 81e minute sur une tête du milieu de terrain Saidou Simpore. Cette action décisive intervient juste avant celle qui mène au but des Lions. Au bout, une victoire et un nouveau clean sheet dans la besace pour le gardien d’Al Ahli. L’ancien gardien des Blues de Chelsea reprenait sa place dans les cages des Sénégalais après avoir été absent lors de la trêve du mois d’octobre. Son remplaçant, Seny Dieng, avait parfaitement assuré l’intérim en obtenant deux clean sheets et deux prestations remarquables face au Malawi. Ce 14 novembre contre le Burkina, Édou a montré qu’il restait le numéro 1 et qu’il avait encore des années devant lui.

Le graal au bout de la persévérance

Lors de la saison 2020-2021, l’Europe du football découvrait un colosse d’1m95 dans les cages de Chelsea. Il était la terreur incarnée pour les attaquants adverses. En Premier League comme en Ligue des Champions, il était intraitable. À 29 ans, l’international sénégalais vivait sa première saison dans un grand club d’Europe et surtout sa meilleure. En 45 rencontres toutes compétitions confondues, Édouard Mendy a encaissé seulement 30 buts et réalisé 25 clean sheets. Sur le plan collectif, il remporte la Ligue des Champions, son premier trophée majeur en carrière, après le titre de champion de France de Ligue 2 avec le Stade de Reims. En début de saison 2021-2022, il ajoute la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des Clubs à son palmarès, ainsi que le prix de FIFA The Best de meilleur gardien du monde. Grâce à lui, Chelsea détient le record de l’équipe ayant encaissé le moins de buts sur une campagne de Ligue des Champions (4), avec le prix de meilleur gardien d’Europe UEFA. Mendy mettra surtout le Sénégal sur le toit de l’Afrique avec la victoire à la CAN 2021 (Cameroun 2022), réalisant un arrêt décisif lors des tirs au but en finale face à l’Égypte de Mohamed Salah. Édou sera élu meilleur gardien du tournoi.

Cette période a été la plus faste dans la carrière du natif de Montivilliers. Pourtant, tout ne fut pas rose pour ce Lion. Contrairement à beaucoup de joueurs de très haut niveau, Édouard Mendy n’a pas eu le parcours classique du footballeur. Chômeur à 22 ans, le gardien des buts s’est retrouvé dans la réserve de l’Olympique de Marseille, où il ne sera pas retenu. C’est au Stade de Reims, alors en Ligue 2, que sa carrière va définitivement être lancée à l’âge de 24 ans. Là-bas aussi, les débuts sont compliqués. Barré par Johann Carrasso, Mendy attendra la saison 2017-2018 pour s’imposer comme le numéro 1 du club champenois.

Choix payant, puisque le gardien formé au Havre réalise une saison remarquable en totalisant 18 clean sheets en 34 rencontres disputées, permettant au club de retrouver l’élite avec le titre de champion à la clé. Il est récompensé de cette magnifique saison en Ligue 2 par une première convocation en sélection nationale en septembre 2018. Une marche de plus. L’exposition devient plus importante. Mais Mendy n’a pas peur. Sa seule inquiétude est de ne pas encaisser de but. Il participe à la belle saison du promu rémois, qui termine à la huitième place du championnat avec la cinquième meilleure défense (42 buts encaissés). Édou réalise 14 clean sheets. Plus rien ne l’arrête. L’envol est déjà pris. Le Stade Rennais s’attire ses services lors de la saison 2019-2020. L’international sénégalais continue sur sa lancée, affichant la deuxième meilleure défense du championnat.

Rassurant et propre

Depuis lors, il continue de réaliser des saisons de haut niveau. Aujourd’hui, en Saudi Pro League, il figure parmi les meilleurs à son poste. Sur sa ligne, il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Malgré sa grande taille, le portier de 32 ans est rapide au sol, lui permettant de réaliser de nombreux arrêts réflexes. Vif et agile, l’actuel gardien d’Al Ahli est très peu pris à défaut par ses adversaires. Avec le club de Jeddah, Édou a déjà enregistré trois clean sheets en six rencontres disputées. Les clean sheets, il en a fait une habitude. En club comme en sélection, Édouard Mendy sait garder et protéger sa cage.

En 318 matches en carrière, le portier sénégalais a gardé ses buts inviolés à 143 reprises (45%). En équipe nationale, il a réussi cette prouesse à 22 reprises en 40 rencontres. Il n’a encaissé plus d’un but dans une rencontre qu’à deux reprises (contre les Pays-Bas et contre l’Angleterre lors du Mondial 2022).

Souvent handicapé par sa fragilité, Édouard Mendy a tendance à rater beaucoup de rencontres et même des moments importants (comme la finale de la CAN 2019). Mais, à chaque fois qu’il est en pleine possession de ses moyens, l’ancien Rennais est un atout important pour les équipes dans lesquelles il joue. À 32 ans, il fait partie des cadres de la sélection sénégalaise. Numéro 1 depuis son arrivée, Édou se démarque par son assurance et sa sérénité. À quelques mois de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, le Sénégal aura besoin d’un Dudu Mendy en pleine forme.

MAMADOU KANE