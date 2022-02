Le président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, le Stade du Sénégal de Diamniadio auquel il a donné le nom de son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade.

Macky Sall a dévoilé, hier, son cadeau à la jeunesse sportive du Sénégal. Le président de la République a procédé à l’inauguration du Stade du Sénégal de Diamniadio, en présence de ses homologues de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, du Rwanda Paul Kagame, de la Gambie Adama Barrow et du Liberia George Weah. Mais également des présidents de la Fifa Gianni Infantino et de la Caf Patrice Motsepe. Devant ses illustres invités et les nombreux Sénégalais qui ont fait le déplacement, le président Sall a exprimé sa décision de baptiser ce nouveau joyau du nom de l’ancien président Abdoulaye Wade, ‘’avec son aimable accord’’.

Ce geste, a-t-il expliqué, est un hommage rendu à son ‘’illustre prédécesseur’’ pour ‘’son parcours multidimensionnel d’intellectuel, de panafricaniste, d’homme politique et d’ancien président de la République du Sénégal’’. Soulevant le caractère ‘’rassembleur’’ du sport, le chef de l’Etat invite les Sénégalais à se rappeler que ‘’nous sommes une seule et même nation unie par sa devise Un peuple, Un but, Une foi’’. ‘’Ainsi, pour que se perpétue la continuité intergénérationnelle, nous lions le nom du président Wade à la jeunesse de notre pays, symbole de vitalité et d’espérance. Ainsi et ensemble, épaule contre épaule, continuons notre marche résolue vers notre destin commun. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine !’’, a déclaré Macky Sall.

‘’Gagner le pari du meilleur mode de gestion’’

Le président de la République a donné le coût de l’infrastructure pour l’Etat du Sénégal : 156 milliards de francs CFA. Ce stade qui renferme toutes les commodités, fait la fierté de tous les Sénégalais et est le nouvel antre des Lions.

‘’Désormais, c’est dans cette belle tanière que nos vaillants Lions rugiront à la conquête de l’Afrique et du monde, portant haut les couleurs nationales et le crédo ‘’Dem ba diekh indi ndam li’’ (aller jusqu’au bout et remporter la victoire)’’.

Au-delà des résultats sportifs, le président Sall a insisté sur un aspect important : celui de la longévité de l’infrastructure. Pour cela, il a mis l’accent sur le maintien du stade. ‘’Il nous reste à gagner le pari du meilleur mode de gestion et d’entretien, pour que l’ouvrage et ses équipements soient durables. Je vous confie le stade, prenez-en soin. 12e Gaïndé et Allez Casa, tous les supporters, cette infrastructure est la vôtre’’.

Le directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose (Sogip), à qui la gestion de l’infrastructure est confiée, a annoncé, samedi dernier, que le budget prévisionnel prévu à cet effet s’élève à 800 millions de francs CFA.

Motivation à la jeunesse

En décidant de construire le stade Abdoulaye Wade, le président de la République a voulu également faire un clin d’œil à l’avenir. Ainsi, il a rappelé les prochaines joutes olympiques qui vont se dérouler au Sénégal en 2026. ‘’Regard sur le passé, mais également sur le futur avec les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) que notre pays aura l’honneur d’accueillir en 2026. Une première en Afrique pour l’histoire de d’olympisme’’.

Le président Sall a indiqué les préparatifs de l’événement sous la conduite du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) avec des travaux de construction et de réhabilitation de réceptacles sportifs.

‘’En plus de ce joyau, du Dakar Arena et de l’Arène nationale, nous avons en cours le programme de réhabilitation de la Piscine olympique, la reconstitution des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, le stade de Diourbel, celui de Kaolack et de Ziguinchor’’.

Dans cet élan, il a invité les autorités locales à agir dans la réalisation d’infrastructures sportives dans le but de ‘’motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l’excellence’’. ‘’J’encourage vivement la jeunesse sportive du Sénégal, toute catégorie et toutes disciplines confondues, Lions et Lionnes du football, du Navétane, académies, championnats scolaires, universitaires, vous méritez tous nos investissements dans le sport’’, a-t-il dit.

