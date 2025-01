Parmi les bonnes performances des Sénégalais de ce week-end, la plus marquante a été celle d’Idrissa Gana Guèye. À 35 ans, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale continue toujours de prouver qu’il est encore en capacité de briller au haut niveau.

L’âge n’est qu’un chiffre. Idrissa Gana Guèye définit parfaitement cet adage. À 35 ans, il est parmi les meilleurs joueurs dans son registre en Premier League. Patron du milieu de terrain d’Everton, Gana enchaîne les bonnes performances depuis le début de la saison. Dimanche dernier, il a délivré une nouvelle prestation remarquable contre Tottenham et a permis aux Toffees de décrocher leur première victoire en championnat depuis le début de l’année.

Au coup d’envoi, Everton restait sur trois défaites de rang en Premier League et flirtait avec la zone de relégation.

Le joueur le plus décisif du match

Malgré l’arrivée de David Moyes en remplacement de Sean Dyche, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye ont gardé leur place dans le onze de départ. Aligné aux côtés de l’international belge Orel Mangala, l’international sénégalais de 35 ans impose très vite le rythme de la rencontre en multipliant le pressing dans le but des Spurs. Ce qui va payer à la 13e mn. Sur un mauvais dégagement de Pape Matar Sarr à une vingtaine de mètres de ses buts, les Toffees vont récupérer et enclencher une contre-attaque. Gana reçoit la balle à l’entrée de la surface et lance Dominic Calvert-Lewin qui conclut parfaitement.

Dos au mur, les Spurs tentent de recoller au tableau d’affichage, mais le bloc défensif des Toffees tient bon, aidé par leur portier Jordan Pickford. Vingt minutes après l’ouverture du score, Idrissa Gana Guèye lance en profondeur Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais se joue de la défense de Tottenham et trompe d’une frappe limpide Antonin Kinsky. Les Toffees font le break (2-0) sur cette réalisation 100 % sénégalaise. Idrissa délivre sa deuxième passe décisive de la soirée et Iliman inscrit son quatrième but de la saison.

Ils continuent le pressing sur les hommes d’Ange Postecoglou et les poussent à la faute en inscrivant le troisième but sur un contre son camp d’Archie Gray. Une véritable démonstration de la part des Toffees face à des Spurs dépassés. Malgré une baisse de régime en seconde période qui permet à Tottenham de marquer deux buts, Everton l’emporte sur le score de 3 buts à 2 et s’éloigne de la zone rouge, avec quatre points d’avance sur Ipswich (18e, 16 pts), premier relégable. Idrissa Gana Guèye est élu Homme du match. L’ancien Parisien a réussi 95 % de ses passes dont deux passes clés, deux passes décisives et a créé deux grosses occasions. Véritable roc au milieu, il a remporté 7 de ses 9 duels disputés, réussi 2 tacles sur 3, effectué 2 dégagements et récupéré 8 ballons durant 90 minutes.

Ses statistiques montrent à quel point le champion d’Afrique 2022 est important pour son équipe.

Fiable à toute épreuve

Depuis le début de la saison, il n’a raté qu’une seule rencontre de championnat avec Everton. Sur les vingt rencontres disputées, Idrissa a été titularisé à 18 reprises, pour une moyenne de 79 minutes par match. Une fiabilité remarquable pour un joueur de son âge dans un championnat si compétitif et énergique. Malgré une première partie de saison en dents de scie de la part d’Everton, Idrissa Gana Guèye sort son épingle du jeu. Il est le troisième joueur qui réalise le plus de tacles en Premier League, avec 3,2 tacles par match. Un ratio qui le place parmi les plus performants à son poste.

Pour sa septième saison en Premier League entrecoupée par trois saisons au Paris Saint-Germain, Idrissa Guèye garde le même rythme et se distingue à chaque fois dans la récupération et le tacle. Déjà, lors de sa première saison en PL sous les couleurs d’Aston Villa, il était le deuxième joueur qui excellait le plus dans ces deux domaines, derrière Ngolo Kanté. Idrissa Guèye est aussi le deuxième joueur ayant le plus réussi d’interceptions en club sur les quinze dernières années, derrière Sergio Busquets (plus de 950 interceptions). Des chiffres qui en font un des meilleurs milieux de terrain des championnats européens depuis ses débuts professionnels en 2009. Le Sénégalais de 35 ans fait preuve d’une longévité remarquable.

Longévité remarquable

Formé à l’académie Diambars de Saly, il découvre le haut niveau européen sous les couleurs de Lille, lors de la saison 2009-2010. Depuis lors, il a gardé une constance dans les bonnes performances et n’a cessé de progresser. Avec plus de 600 matches à son actif, Gana fait partie des joueurs sénégalais les plus importants sur les quinze dernières années. Épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain passé par Lille, Aston Villa et le PSG n’a jamais raté plus d’un mois de compétition. Sa dernière absence sur blessure remonte à la saison 2021-2022. Ceci lui permet de toujours répondre présent à chaque fois que son équipe a besoin de lui. Dans un football toujours plus physique, il parvient à répondre présent et à maintenir une éthique de travail.

C’est sa fiabilité et sa capacité à évoluer à ce rythme exigeant qui pousse Everton à le récupérer en 2022 pour renforcer son entrejeu. Gana est d’ailleurs un des cinq Lions à compter plus de 200 matches en Premier League (212 matches en sept saisons). Le podium est occupé par son ancien compère au milieu de l’équipe nationale Cheikhou Kouyaté (291), Sadio Mané (263) et El Hadj Diouf (243). L’ancien capitaine des Lions Mouhamed Diamé est au pied du podium avec 239 apparitions. Le n°5 des Lions peut se rapprocher du top 4 d’ici la fin de la saison, s’il continue sur ce rythme.

En fin de contrat en juin 2025, Everton gagnerait bien à le renouveler avant qu’un autre club de Premier League s’attire ses services.

Une dernière danse méritée

À dix mois de la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Maroc, le recordman de sélections avec les Lions (113) montre qu’il a encore le niveau pour être le patron d’un entrejeu en plein rajeunissement, avec les arrivées de Lamine Camara, Habib Diarra et la montée en puissance de Pape Alassane Gueye et de Pape Matar Sarr. Un des derniers joueurs de la génération quart de finaliste des Jeux olympiques de Londres-2012 encore en activité au haut niveau avec Sadio Mané, le “doyen” de la Tanière est là grâce à ses performances.

En éliminatoires de la Can-2025, il a disputé toutes les minutes des deux matches contre le Burkina Faso (0-1) et le Burundi (2-0) en étant performant. Il avait commencé à perdre sa place à partir de la Can-2024 en Côte d’Ivoire au profit de Lamine Camara et de Pape Guèye. Mais avec l’arrivée de Pape Thiaw, Gana a repris les clés de l’entrejeu des Lions.

Depuis ses débuts en équipe nationale en 2011, Gana a toujours été là lors des grands rendez-vous, sauf à la Can-2012, et a toujours joué un grand rôle à chaque fois. Élément clé de l’entrejeu des Lions sous Alain Giresse et sous Aliou Cissé, le milieu de terrain d’Everton a aussi les capacités pour jouer une part importante dans la quête d’une deuxième étoile continentale. Car aucun des milieux de terrain de la Tanière ne possède son expérience.

Et même s’il ne dispose pas d’une place de titulaire indiscutable, Idy demeure indispensable pour son statut, son leadership et surtout ses qualités sur le terrain, vu ce qu’il montre depuis le début de la saison.

MAMADOU KANE