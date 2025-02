Il le pense, il le sait. Cristiano Ronaldo, 40 ans aujourd’hui, a confié qu’il se considère comme le meilleur joueur de l’histoire du football. Comme si cela ne suffisait pas, CR7 se définit également comme l’archétype de l’attaquant parfait. On a vérifié si c’était vrai.

C’est l’histoire d’un type qui parle de lui à la troisième personne, et qui ne craint pas de s’autoproclamer plus grand joueur de l’histoire. Vous l’avez forcément reconnu derrière son ego boosté, son Vivelle Dop fixation béton et sa petite boucle d’oreille brillante, Cristiano Ronaldo, GOAT autoproclamé. Dans cette interview accordée à Chiringuito, l’attaquant d’Al Nassr se considère aussi comme le joueur le plus complet, sur les compartiments du jeu suivants : la rapidité, la force, les coups francs, le mauvais pied, le jeu de tête et la détente. Si les hommes peuvent se voir plus beaux qu’ils ne le pensent, qu’en disent les chiffres ?

→ La rapidité : coiffé au poteau par Titi Henry

Jonathan Biabiany sur FIFA 14 rigole doucement. Plus sérieusement, on se souvient toujours de ce spot publicitaire de 2008 où CR7 met une vitesse à une Bugatti Veyron (tout ça pour que son employé la mette dans le fossé des années plus tard). Flashé à 38,9 km/h avec le Portugal lors d’une bataille ibérique mémorable contre l’Espagne en 2018, Cristiano Ronaldo est en effet l’un des joueurs les plus rapides du circuit… derrière un Français ! Lors du Mondial 1998, notre Thierry Henry national a été enregistré à 39,2 km/h lors du huitième de finale irrespirable contre le Paraguay. Dommage qu’au bout, le cuir ait fini sur le montant de Chilavert. C’est donc une place de second pour CR7 concernant la vitesse de pointe, même si celle-ci lui a permis de mettre une paire de buts. Comme le duel Usain Bolt-Justin Gatlin, ça se joue dans un mouchoir de poche !

→ La force : petit joueur !

Comme il apparaît peu pertinent de comparer le corps d’Apollon de notre intéressé à celui des bodybuilders Adebayo Akinfewa et Tim Wiese, intéressons-nous plutôt à la force de frappe. Et autant dire que c’est un domaine où Cristiano a beaucoup de concurrence : s’il peut frapper un ballon à plus de 130 km/h (en étant toujours dans le top 15 des différents classements, tous différents les uns des autres), le Portugais est encore loin de la crème de la crème. Elle se nomme Hami Mandirali, auteur d’une frappe enregistrée à 266 km/h avec Schalke 04 en 1998-1999, soit deux fois plus que la plus grosse praline de CR7. Parmi ces joueurs que l’on connaît uniquement pour leur frappe de mule, on n’oubliera pas le Brésilien Ronny Heberson (211 km/h) ou encore l’Irlandais Steven Reid (189 km/h). Bref, vous l’aurez compris, c’est sûrement l’un des seuls domaines où Cristiano ne joue pas dans la cour des très grands. Contrairement à ses dires, on ne peut pas être le meilleur absolument partout.

→ Les coups francs : dans le top 5

Roi de la frappe flottante, que ce soit côté mur ou côté gardien, Cristiano Ronaldo fait partie des meilleurs tireurs de coups francs de l’histoire du football. Devant des grands noms comme Diego Maradona, Michel Platini ou encore le gardien brésilien Rogerio Céni. Mais derrière le carré d’as du coup franc direct : Juninho (77), Ronaldinho (66), Lionel Messi (66) et David Beckham (65). Dernier maillon d’un top 5 qui donne des étoiles dans les yeux et dont le leader nous rappellera toujours l’hilarante vidéo du regretté Christophe Revault, CR7 n’est peut-être pas le meilleur tireur de coups francs de l’histoire. Preuve en est son taux de conversion de coups francs entre 2007 et 2022 (en championnat) culminant à 6,3% (uniquement 31 convertis sur 492 tentatives). Mais l’esthétisme de ses lourdes en pleine lunette font oublier toute stat’ bête et méchante, à l’image de cette lucarne parfaite contre Portsmouth.

→ Le mauvais pied : inégalé

Avec plus de 140 buts durant sa carrière de son mauvais pied, CR7 peut se targuer d’être le plus ambidextre des ambidextres, après Ousmane Dembélé bien sûr. Efficace à droite comme à gauche, il n’y a pas grand-chose à dire là-dessus. Au suivant !

→ Le jeu de tête : casque d’or

Cricri l’a encore prouvé ce lundi avec Al-Nassr, il est imprenable dans ce domaine. En prenant en compte ses buts de la tête en club et en sélection, en match officiel uniquement, le total culmine à 128 réalisations. Soit plus que n’importe quel joueur, et avec l’espoir que Pelé n’effectuait pas des « Paul-Georges Ntep » dans son jardin. Il devance largement dans ce domaine des spécialistes du domaine comme Ferenc Puskás (second avec environ 80 buts du casque selon les estimations), le vrai Ronaldo, Zlatan Ibrahimović ou encore David Trezeguet. Cristiano peut crier sur tous les toits qu’il est le meilleur dans ce domaine, personne n’a la capacité de le contredire… Sauf peut-être Mario Jardel, dont il s’inspire secrètement depuis ses années Real Madrid.

→ La détente : médaille des cœurs

En décembre 2019, notre cigale des prés madéroise s’envole dans le ciel de Gênes pour marquer un but du casque resté mémorable. 2 mètres 56 au moment de l’impact. On retiendra la performance folle, à l’âge de 34 ans. Avant d’éviter une salve de commentaires des « Jean-Michel Statistiques », rien ne permet d’authentifier le « supposé » saut de Cristiano Ronaldo à 2,93m en 2013, lors d’un but resté mémorable contre Manchester United en C1, qui donne lieu à un véritable affront de sources contradictoires.

Pour revenir à nos moutons, le record de Cristiano a depuis été battu. Le grand gagnant de l’exercice est à ce jour le Marocain Youssef En-Nesyri, qui s’était envolé à 2,78m de haut pour qualifier les siens en demies du Mondial qatari… contre le Portugal de Cristiano justement. Mais ce n’a pas été pour autant une passation de record entre les deux joueurs. Entre-temps se cache un curieux détour vers l’Écosse. En février 2021, Bevis Mugabi, international ougandais de Motherwell, avait déjà battu le record de CR7, en s’élevant légèrement plus haut, à 2,62 mètres, pour donner la victoire aux siens sur la pelouse de Ross County. Victor Osimhen, aussi, à 2,58m il y a deux ans. Mais avec plus de quatre buts inscrits de la tête avec un saut de plus de 2,40m, on lui laisse volontiers la médaille des cœurs. C’est bon, vous êtes contents ?

Verdict

Considérant la présence de Cristiano Ronaldo dans la plupart des tops dans les compartiments du jeu cités plus haut, c’est ne pas trop se mouiller que d’élire celui qui a dépassé le total de buts de Pelé comme le joueur de football le plus complet de tous les temps. Mais chaque mot a son importance : CR7 n’est pas le meilleur dans tous les domaines qu’il a cités.

