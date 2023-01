Le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) va accompagner 18 athlètes, issus de 1à fédérations différentes, accompagnés de leurs coaches, pour la préparation des Jeux olympiques, Paris 2024, en leur octroyant des bourses à hauteur de 387,277 millions de francs CFA.

Pour une participation efficace et efficiente aux Jeux olympiques, Paris 2024, le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) va appuyer les athlètes sénégalais. Dans ce sens, le Cnoss, en collaboration avec les fédérations sportives, a sélectionné 18 athlètes qui vont bénéficier d’une bourse de préparation en vue des qualifications pour les 33e Olympiades. Une enveloppe de 387,277 millions de francs CFA a été dégagée à cet effet. Les 18 bénéficiaires sont issus de 10 fédérations différentes : l’athlétisme, le judo, avec Mbagnick Ndiaye qui a été porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux JO 2020 au Japon, la lutte gréco-romaine, la natation, l’escrime, le canoë kayak, le tennis de table, le handisport, le taekwondo et le skateboard.

Selon le président de la Commission des athlètes du Cnoss, Balla Dièye, la sélection a été faite sur la base des ‘’performances et du ranking’’ des athlètes. Au départ, 47 athlètes ont été recensés. Le groupe a été réduit à 25, puis une liste finale de 18 athlètes a été arrêtée. Les coaches des athlètes sont également compris dans la prise en charge. Encourageant les athlètes et leur souhaitant ‘’réussite totale’’, le président du Cnoss leur a assuré d’être mis dans ‘’les meilleures conditions d’obtenir une qualification aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024’’. ‘’Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, pour une participation de qualité qui ne se suffise que de la victoire. Vous êtes notre cœur de cible et au cœur de nos préoccupations et la finalité de notre action, aujourd’hui et toujours, restera de créer, à votre profit, les conditions nécessaires de la performance et du succès’’, a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye.

Représentant le ministre des Sports, Paul Dione, Secrétaire général du ministère des Sports, a invité les athlètes à ‘’faire les efforts nécessaires pour rapporter plus de médailles’’. Pour leur part, les athlètes se sont engagés à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour hisser haut les couleurs nationales dans la capitale française en 2024. ‘’On s’engage à avoir un comportement conforme à l’éthique sportif, à décrocher la qualification et à remporter la première médaille d’or olympique du Sénégal’’, a indiqué la porte-parole des athlètes, Yacine Diaw.

