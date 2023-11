Le film sur le père fondateur de la République de Turquie, Mustapha Kemal, intitulé ‘’Atatürk 1881-1919’’, a été projeté au cinéma Pathé de Dakar.

Dans le cadre de la célébration de leur centenaire, l’ambassade de la Turquie au Sénégal organise les journées du cinéma turc, du 8 au 19 novembre 2023 au cinéma Pathé de Dakar. Au total, 12 films turcs seront visionnés durant cette période. Pour l’ouverture officielle, c’est le film ‘’Atatürk 1881-1919’’ du réalisateur Mehmet Ada Öztekin qui a été projeté, au grand bonheur des ressortissants turcs, des corps diplomatiques à Dakar et des figures culturelles et artistiques qui ont assisté à la projection.

Ce film, sorti en cette année de 2023, plonge le spectateur dans la Turquie du XIXe et du XXe siècle marqué par l’enfance de Mustapha Kemal à Thessalonique, témoin des attaques sur son père, ses débuts en tant que commandant, ses services dans diverses régions de l'Empire ottoman, de la Syrie à Tripoli, de Thessalonique à Kars.

Le tout dans un contexte de guerre et de la lutte pour la liberté. Le personnage de Mustapha KemaI dans ce film est interprété par l’acteur Aras Bulut İynemli.

Initiatrice des journées cinématographiques, en partenariat avec l’institut turc à Dakar Yunus Emre, l’ambassadrice de la Turquie a dévoilé l’importance de cette festivité. ‘’Les feuilletons turcs sont très appréciés au Sénégal. Donc, j’ai voulu faire connaitre le cinéma turc. Pour l’ouverture, nous avons regardé le film qui s’appelle ‘Atatürk’. Ce dernier est la première partie d’une série de films. Nous aurons l’occasion de regarder la seconde partie au mois de janvier qui relate, en effet, les premières années de la jeunesse du fondateur de la République de Turquie, Mustapha Kemal Atatürk’’, renseigne Nur Sagman.

Selon la diplomate, elle essaie de faire connaitre la Turquie sous un autre angle et de donner l’accent sur ce côté culturel qui est très important pour rapprocher les peuples.

Ces propos ont été renforcés par Habib Léon Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, qui a représenté le ministre Aliou Sow et le gouvernement du Sénégal.

D’après lui, la Turquie est un pays réputé dans le monde du cinéma. ‘’Ce qui lie la Turquie au Sénégal, c’est cet attachement au patrimoine historique et culturel qu’ensemble, nous tenons à identifier, valoriser et sauvegarder. Parmi les nombreux moyens, pour qu’aboutissent ces activités, autour du patrimoine et déjà comme éléments, il y a le cinéma. Le septième art est un art de synthèse qui donne du plaisir sans doute et qui instruit ce qu’il capitalise. Nous sommes heureux d’accueillir à Dakar le cinéma turc né en 1923, justement avec la proclamation de la République turque. Encouragé par Mustapha Kemal, il s’est développé dans les années 1950, avec la création de studio Yesilçam’’, souligne M. Ndiaye.

Des drames, des comédies et même un film d’animation pour les enfants seront au rendez-vous de ces journées cinématographiques.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)