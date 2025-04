Le Dakar université club s’est illustré, lors des championnats du Sénégal, en dominant le classement chez les seniors avec 8 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze, en hommes et en dames.

La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a organisé, ce week-end, le championnat national de la saison 2025, cadets, juniors et seniors. Le Dakar université club (Duc) a terminé à la première place du classement chez l’élite. Les Étudiants ont réalisé une belle moisson en remportant 8 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Cheikh Samsidine Diouf, dans la catégorie des -81 kg, a battu en finale Lamine Faye de l’Asfa. Chez les -66 kg, Mouhamed Mboup s’est imposé face à Oumar Mballo dans la finale 100 % duchesse. Chez les dames, la seule médaille du Duc est l’œuvre d’Anne Siga Faye qui a fait d’une bouchée Ndack Cissé de l’ISS lors de la finale des 63 kg.

L’Association sportive des forces armées (Asfa) arrive 2e avec 7 médailles, dont 2 en or. C’est Gorgui Sarr, dans la catégorie des -90 kg, qui a remporté la finale contre Namory Keïta de DMD. Fatou Kiné Faye Badji a donné aux militaires leur deuxième médaille d’or en s’imposant en finale des -70 kg face à Fatou Khary Diop du CNE.

Le podium est fermé par le club Amajelo, qui a obtenu 2 médailles d’or sur les cinq qu’il a enregistrées. Chez les -60 kg, dans la finale 100 % Amajelo, Pape Mbaye Seck a battu son coéquipier Aliou Diémé. Chez les dames, c’est Diodio Sonko qui a remporté la finale des -52 kg face à Mariétou Dieng. Amajelo a loupé la 3e médaille d’or lors de la finale des -100 kg. Libass Ndiaye a perdu son duel face à Ibrahima Boubane du JKS (Judo club Kassofor Sembe de Ziguinchor).

Après deux jours de compétitions, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) tire un bilan satisfaisant. ‘’Je pense qu'il y a longtemps, en tout cas de mémoire, qu'on n'a pas organisé en un seul week-end ces trois championnats en même temps. C'était un challenge qui a été réussi aussi bien par le nombre que par la qualité des combats. Nous avons reçu plus d'une centaine de judokas qui sont venus des régions.

Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saly, Somone, plus les judokas de Dakar qui étaient là. Oui, c'est une satisfaction, aussi bien au niveau des résultats sportifs et ça rassure un tout petit peu. Deux groupes de perfectionnement, un à Dakar et un à Saint-Louis’’, s’est réjoui Alassane Ndiaye. ‘’L'idée, c'était de préparer nos équipes nationales, parce qu'avant c'était qu'à Dakar. Un bon judoka qui est étudiant ou élève, qui habite à Saint-Louis, était obligé de déménager, de venir à Dakar. Or, à Saint-Louis, c'est une des grosses bases du judo sénégalais. On a aussi bien des techniciens qu'assez de combattants. Les résultats d'ailleurs le prouvent. L'objectif sera de mettre en place un groupe de perfectionnement aussi dans la ligue du Sud. Et à Thiès actuellement, on a un groupe de perfectionnement qui commence à se mettre aussi en place’’, a-t-il expliqué.

LOUIS GEORGES DIATTA