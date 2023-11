Mbagnick Ndiaye (+100 kg, hommes), Abderahmane Diao (-90 kg hommes) Monica Sagna (+78 kg, dames) et Florence Mendy (-63 kg dames) ont fait briller le Sénégal à l’Open international de judo de Dakar, en remportant la médaille d’or.

L’Open international de judo de Dakar a pris fin ce dimanche. Le Sénégal a terminé à la première place au classement général, avec quatre médailles d’or, trois en argent et cinq en bronze. Chez les +100 kg hommes, Mbagnick Ndiaye a assuré en s’imposant en finale face à l’Ivoirien Boduit Wilfried Anderson Polneau. Alors qu'Abderahmane Diao, dans la catégorie des -90 kg, a battu son compatriote Ryan Dacosta. Chez les dames, en +78 kg Monica Sagna a imposé sa masse à la Camerounaise Richelle Anita Soppi Mbella, et dans la finale 100 % sénégalaise en -63 kg, Florence Mendy a pris le dessus sur sa compatriote Adama Sambou.

Le bilan est très réjouissant, selon l’entraineur national. ‘’Les résultats sont satisfaisants. L’année dernière, on avait trois médailles, cette année on en a quatre. En plus des juniors et des cadets. Aujourd’hui, j’ai fait combattre des cadets avec leur âge réel. On a une grande satisfaction. Ce sont des jeunes’’, a salué Karim Seck.

Pourtant, a indiqué le coach, il y a eu de nombreux absents côté sénégalais. ‘’On a eu beaucoup de manquants chez les séniors. En 73 kg, on a les deux titulaires qui ne sont pas là. On a la titulaire en 70 kg qui n’est pas là, de même que Léa (Buet). Cela nous a causé beaucoup de préjudices hier (samedi). Mais aujourd’hui (dimanche), les Mbagnick, Monica, Abderahmane ont fait le taf’’.

Mbagnick Ndiaye vise le top 10 mondial

Adulé par le public sénégalais, Mbagnick Ndiaye a répondu aux attentes. Entré en lice, ce dimanche pour la 2e journée de l’open international de Dakar, le double champion d’Afrique des +100 kg n’a pas tergiversé face à l’Ivoirien Wilfried Anderson Polneau. ‘’C’est de bon augure pour la qualification aux JO. Il fallait assurer ici chez moi et c’est chose faite. C’était un combat dur avec un adversaire coriace et costaud. Physiquement, il est dur. Il a un avantage c’est qu’il est physique sur les mains. Donc, il faut se désaxer, se déplacer et éviter de rester statique. On va savourer et demain (ce lundi) reprendre les entrainements pour l’Open du Cameroun’’, a réagi le colosse sénégalais.

Champion du Sénégal en titre avec le Dakar université club (Duc), il est sur la bonne voie des qualifications aux Jeux olympiques de Paris-2024. Classé 18e mondial, Mbagnick Ndiaye vise le top 10 pour consolider le ticket pour Paris. Pour cela, il compte tout donner à l’Open de Yaoundé prévu du 18 au 19 novembre prochains. ‘’On va aller au Cameroun avec l’espoir de repartir avec les 100 points et assurer la qualification pour faire plaisir à nos familles, à tout le peuple sénégalais. Là, je suis 18e mondial, l’objectif c’est le top 10. Pour le moment, je suis qualifié d’office, mais il faut sécuriser la place’’.

Le Sénégal va prendre part à ce dernier rendez-vous continental avant les Jeux de Paris. Selon l’entraineur national, la sélection sera constituée essentiellement des ‘’ténors’’. ‘’Quand on voyage avec Mbagnick, Monica, Abderahmane et Léa, on s’attend à avoir que des médailles d’or. Un autre résultat serait une surprise pour moi’’, a assuré Karim Seck.

LOUIS GEORGES DIATTA