Interrogé mardi sur le faible nombre de buts inscrits en Ligue 1 cette saison, Jean-Pierre Papin a estimé que les attaquants du championnat de France ne travaillent "pas assez". Sur les ondes de RMC, l'ancien buteur de l'OM a développé sa pensée.

"Les attaquants, c'est comme les gardiens : si on ne révise pas ses gammes tous les jours, on perd ses repères. (...) Moi, pendant dix ans, j'ai fait ça tous les jours. Alors, on me donne comme excuse que cela va fatiguer ou blesser le joueur... Je ne pense pas que le football a tellement changé. (...) On le faisait tous les jours, ce n'était pas une corvée. C'était juste un plaisir. Pendant quarante minutes, on frappait 200 fois", a raconté le Ballon d'Or 1991.

La nouvelle génération manque-t-elle de passion pour faire ce travail spécifique ? "Ce n'est pas une question de manque de passion. Il y en a qui veulent faire. Mais le coach est fermé. (...) Ce que le coach n'arrive pas à imaginer, c'est que nous (les attaquants), mentalement, physiquement, et dans nos gestes de tous les jours, on en a besoin. On ne parle pas de force ici, mais de précision pour que le pied trouve le bon angle", a analysé "JPP".