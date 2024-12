Le premier jour de cette 6e journée de la Ligue des champions s’est disputé ce mardi. Le Stade Brestois, surprise de cette édition, a accueilli le PSV Eindhoven au stade du Roudourou. Après Abdallah Sima, un autre Sénégalais a effectué ses débuts dans la compétition sous les couleurs bretonnes : Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.

La belle histoire de cette édition 2024-2025 de la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’ est encore et toujours écrite par le Stade Brestois. Le club breton s’est imposé, hier à domicile, dans le cadre de la 6e journée, face au PSV Eindhoven sur la plus petite des marques, grâce à son défenseur Julien Le Cardinal, avant la mi-temps. Brest se ressaisit de la meilleure des manières après la défaite concédée lors de la précédente journée contre le FC Barcelone (3-0).

Les hommes d’Éric Roy enregistrent une quatrième victoire et totalisent 13 pts sur 18 possibles et se classent à la 5e place. Le club se situe en bonne posture pour terminer au moins dans les positions qualificatives pour les barrages en vue des 8es de finale. Un bilan plus que satisfaisant pour une première participation dans la plus grande des compétitions européennes de clubs.

Cet exploit, qui dure depuis le début du tournoi, est vécu de près par deux internationaux sénégalais. Après les trois buts lors des deux premières journées d’Abdallah Sima, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a disputé ses premières minutes en Ligue des champions hier contre le PSV.

Mi-temps d’adaptation…

À 22 ans, l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur a gardé son mal en patience depuis son arrivée cet hiver en Bretagne pour entendre la chanson de la Ligue des champions dans ses oreilles. Avec des débuts compliqués par une blessure et une suspension en championnat, Niakhaté Ndiaye a eu du mal à se faire une place dans le onze brestois (4 matches joués depuis le début de la saison). Cette attente a pris fin ce mardi 10 décembre 2024. Dans le cadre de la 6e journée de la Champions League, le jeune international sénégalais a été titularisé par Éric Roy aux côtés de Brendan Chardonnet. Le technicien français a décidé de décaler Julien Le Cardinal sur le côté gauche en remplacement de Keny Lala (blessé). L’ancien Troyen va faire son baptême du feu en LDC. Le défenseur démarre timidement la rencontre comme son équipe. Les attaquants du PSV s’installent petit à petit dans la moitié de terrain des Bretons. L’international sénégalais subit, mais ne flanche pas. La première période de Ndiaye est moyenne, mais son équipe réussit à prendre les devants à la 43e mn.

La seconde période est toute autre pour le défenseur sénégalais. Il prend le dessus sur ses adversaires. Avec un jeu au pied remarquable et une solidité dans les duels, le n°3 breton impose sa loi dans sa surface et participe aux phases offensives de son équipe. L’ancien capitaine des U23 du Sénégal réussit 75 % de ses duels au sol, bloque deux tirs, effectue huit dégagements, une interception et deux récupérations. Offensivement, il réussit 84 % de ses passes, dont trois dans le dernier tiers. Des chiffres qui montrent à suffisance la belle prestation du Lion.

Cette performance de Niakhaté Ndiaye a failli être entachée par une faute inexistante sifflée. Mais l’arbitre de la rencontre revient sur sa décision après consultation de la Var à la 69e mn. Le joueur ne perd pas le fil de la rencontre et reste concentré jusqu’au coup de sifflet final.

… et mi-temps de Lion

Cette première est historique pour le joueur. Il prolonge une longue liste des joueurs sénégalais qui participent aux soirées de Ligue de champions. Dans le conte de fées brestois, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye réalise une prestation de héros. Comme la majeure partie de l’effectif, le défenseur sénégalais était loin des grandes scènes européennes, il y a quelques années. Déjà, la saison dernière, le joueur évoluait en Ligue 2 française (Estac Troyes). Ce match peut lui permettre de lancer définitivement sa carrière au Stade Brestois et de s’installer dans le onze d’Éric Roy. Dans cette rencontre, l’autre Sénégalais de l’effectif a aussi apporté sa pierre à l’édifice. Premier véritable héros de cette campagne bretonne, Abdallah Sima a remplacé l’attaquant bissau-guinéen Mama Baldé à la 69e mn. L’ancien joueur des Rangers a apporté sa qualité dans la profondeur et sa solidité dans les duels. Il réussit une passe clé.

Le droit de rêver grand

Le Stade Brestois termine cette année 2024 avec une place assurée dans le top 24. Le club est à deux matches de la fin de cette phase de poule. Abdoulaye Ndiaye et ses partenaires vont se déplacer à Donetsk pour affronter le Shakhtar le 22 janvier et terminer en beauté contre le Real Madrid, une semaine après (29 janvier).

Actuellement, les Reds de Liverpool sont assurés de terminer à la tête de cette poule avec 18 pts à la fin de cette journée, suivis du Bayer Leverkusen et d’Aston Villa avec 13 pts. Les deux clubs peuvent bouger puisque le classement peut changer après les rencontres de ce mercredi du FC Barcelone, de Dortmund et d’Arsenal.

MAMADOU KANE