La soirée européenne de ce jeudi en Ligue des champions a été accablante pour les joueurs sénégalais. Lamine Camara avec Monaco et Ismaïl Jakobs avec Galatasaray ont subi une humiliation face à Bruges (4-1) et Francfort (5-1), respectivement.

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’AS Monaco a vécu un début de soirée cauchemardesque, hier. Lamine Camara et ses coéquipiers ont sombré à Bruges sur le score de 4 buts à 1. Titulaire au milieu de terrain, le jeune Sénégalais n’a rien pu faire face à une équipe belge solide.

Les Monégasques ont pourtant eu l’occasion de frapper d’entrée avec un penalty obtenu par Biereth, mais Akliouche a vu sa tentative repoussée par Mignolet. Ce tournant a complètement relancé les Brugeois, qui ont ensuite chauffé les gants de Köhn à plusieurs reprises avant de prendre les commandes grâce à Tresoldi, buteur d’une pointe de pied sur un service en profondeur de Vanaken (1-0, 32e). Déchaînés, les hommes de Nicky Hayen, poussés par un public passionné, ont accentué leur domination avec Onyedika, à la conclusion d’un corner mal défendu (2-0, 39e).

Toujours inspirés dans le jeu et portés par un Vanaken omniprésent, les Belges ont enfoncé un peu plus le clou juste avant la pause : le capitaine, déjà passeur, a ajusté Köhn d’une reprise splendide sous la lucarne (3-0, 43e). Bruges, étouffant par son pressing et ses enchaînements rapides, a dominé dans tous les secteurs. Complètement dépassés dans l’impact et orphelins de Zakaria au milieu, les Monégasques ont subi de bout en bout, incapables de résister à l’intensité adverse durant 45 minutes.

Au retour des vestiaires, Adi Hütter a tenté d’apporter du sang neuf avec Kehrer et Coulibaly dès la pause, puis Ilenikhena et Ansu Fati à l’heure de jeu. Mais ces changements n’ont en rien impacté la physionomie du match. Bruges a continué de dominer les débats. Cette rencontre avait également un duel de Sénégalais entre Camara et le potentiel Lion, Mamadou Diakhon. C’est le Franco-Sénégalais qui a pris le dessus. L’ancien joueur du Stade de Reims a même scellé la large victoire de son équipe (4-0, 75e). La suite a ressemblé à un long calvaire pour les Monégasques. En face, Bruges a géré sereinement, Vanaken et ses partenaires se contentant d’administrer la fin de partie, malgré un but signé Ansu Fati (4-1, 90e+1). Une soirée épouvantable pour Monaco.

Jakobs et Galatasaray coulent à Francfort

Un peu plus tard dans la soirée, Galatasaray d’Ismaïl Jakobs se déplaçait sur la pelouse de l’Eintracht Francfort. C’est sur le banc de touche que le latéral gauche sénégalais a vu son équipe prendre les devants très tôt. Dès les dix premières minutes de jeu, les Turcs trouvaient la faille par l’intermédiaire d’Akgün (0-1, 8e).

Bousculés, les Aigles ont réagi finalement juste avant la pause. Sur une frappe de Doan, Davinson Sanchez a dévié la balle dans son propre but et a relancé cette affiche (1-1, 37e). Quelques instants plus tard, Uzun a redonné l’avantage à Francfort (2-1, 45+2e) avant que Singo ne marque à son tour contre son camp (3-1, 45e+5).

En seconde période, Jakobs est entré en jeu à la place d’Elmali (66e). Mais le Sénégalais n’a rien pu faire pour arrêter le rouleau compresseur allemand. Francfort a sécurisé son succès grâce à deux nouvelles réalisations de Burkardt (66e) et Knauff (75e) pour s’emparer de la place de leader du classement.

LOUIS GEORGES DIATTA