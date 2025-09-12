L’ASC Ville de Dakar a officialisé ce jeudi la composition de ses staffs tech- niques pour la nouvelle saison.

Du côté des féminines, suite au départ de Malick Goudiaby, c’est Khadim Fam qui prend les rênes de l’équipe, avec à ses côtés Aly Ngoné Niang comme assistant. Une formation qui sort d’une saison historique : en plus du championnat, les filles de la municipalité ont réalisé une véritable razzia en s’offrant la Coupe du maire, la Coupe de la Ligue et la Coupe du Sénégal.

Chez les garçons, l’ASCVD, championne du Sénégal et qualifiée pour la Basketball Africa League (Bam) pour la deuxième année consécutive, a confié les commandes à Moustapha Gaye, en remplacement de Libasse Faye. Il sera assisté d’Ousmane Diallo.