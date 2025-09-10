Libéré par Al-Shabab, l'avant-centre Habib Diallo (30 ans) a réalisé son grand retour au FC Metz, à l'occasion du dernier mercato d'été. Présent devant les médias ce mardi, l'international sénégalais a justifié sa décision de revenir chez les Grenats. "Cela fait plaisir de revenir là où j'ai débuté ma carrière.

J'ai ma fille et toute ma famille ici. J'ai eu d'autres propositions, mais j'ai préféré revenir à Metz. (...) Je suis là pour que le club reste en Ligue 1. Mais une personne ne peut rien faire seule. On est 11 sur le terrain, et on doit compter sur tout le monde. Je ne vais pas maintenir le club tout seul, si Metz se maintient, ce sera grâce à tout le monde, même les remplaçants", a prévenu l'ancien Strasbourgeois. Un renfort intéressant pour le FCM.