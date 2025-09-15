15e au classement de la Premier League la saison passée, 14e après les quatre premières journées de ce nouvel exercice suite au lourd revers contre Manchester City (0-3) ce dimanche... Depuis un an, les supporters de Manchester United s'arrachent les cheveux. Mais pas autant que le manager Ruben Amorim, à en croire le technicien portugais, très touché par la situation.

"Je ferai tout ce que je peux pour Manchester United. C'est mon message aux supporters. Je souffre plus qu'eux. Je ne changerai pas ma philosophie. S'ils [INEOS] veulent qu'elle change, alors il faudra changer d'homme", a-t-il réagi en conférence de presse. Amorim mourra avec ses idées... et avec son 3-4-3 défaillant.