C'est l'un des transferts les plus surprenants de ce mercato. Le Bayern Munich a mis la main sur l'attaquant international sénégalais Nicolas Jackson. L'opération, finalisée dans les dernières heures du marché d’été, voit le joueur de 24 ans quitter Chelsea pour rejoindre le géant Bavarois. Si ce mouvement a de quoi impressionner, il est aussi perçu comme un pari audacieux, voire risqué.

Avant de rejoindre la Tanière, Nicolas Jackson a pu concrétiser son transfert au Bayern Munich. La question est maintenant de savoir si ce diamant brut pourra s'intégrer dans un club où l'exigence est à son comble et la concurrence impitoyable. Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Gnabry, les places vont sans doute être chères.

En rejoignant le Bayern dans le cadre d'un prêt payant de 16,5 millions d’euros, Jackson se lance dans une aventure où la concurrence est farouche. Car, la hiérarchie offensive du club est solidement établie autour de l'intouchable Harry Kane, qui a marqué les esprits avec 91 buts en 100 matchs depuis son arrivée en 2023.

L'attaque bavaroise est également composée de joueurs de talent comme Serge Gnabry et Luis Díaz, ce qui rend le défi encore plus grand. Sans oublier le très bon Michael Olise qui réalise un excellent début de saison avec déjà 3 réalisations en 2 matchs.

Au-delà de la concurrence, Jackson aura une pression supplémentaire : faire mieux que son compatriote Sadio Mané, dont le passage au Bayern a été une déception pour beaucoup. Avec un salaire annuel brut de 14 millions d'euros, Jackson devra rapidement justifier la confiance placée en lui.

Son objectif sera de prouver qu'il a l'étoffe pour s'imposer dans l'un des plus grands clubs d'Europe et convaincre les dirigeants de lever l'option d'achat estimée à 65 millions d'euros en 2026. L'avenir de Nicolas Jackson s'annonce passionnant et périlleux.

Un passage à Chelsea entre lumière et zones d'ombre

L'arrivée de Nicolas Jackson à Londres à l'été 2023 avait été un tournant dans sa carrière. En deux saisons, il a démontré une grande capacité d'adaptation, passant d'ailier à un véritable n°9. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes : 30 buts et 12 passes décisives en l'espace de deux saisons. Un bilan qui a contribué aux succès collectifs des Blues, avec deux trophées majeurs et le titre de champion du monde des clubs.

Cependant, le talent du joueur a souvent été éclipsé par son comportement sur le terrain. En seulement deux exercices, le Sénégalais a récolté 18 cartons jaunes et 2 rouges, des statistiques dignes d'un défenseur central. Or le joueur n'est pas réputé dur sur l'adversaire. Ces sanctions dénotent un manque de discipline.

Cette facette de sa personnalité sera sans aucun doute scrutée de près par ses nouveaux dirigeants et son entraîneur Vincent Kompany. Comme pour dire qu'en dehors de Kane et compagnie, Nicolas Jackson sera en concurrence avec lui-même afin d'être exemplaire dans le rectangle vert au bout de 90 minutes et parfois en dehors du terrain.

Il lui faudra saisir les moindres opportunités qui lui seront offertes, pour montrer l’étendue de son talent et surtout scorer. D’autant que la presse allemande est réputée être très dure avec les joueurs étrangers. Rien ne lui sera pardonner. Le moment est venu pour lui de gagner en régularité et d’être plus léthal devant les buts.

En tout état de cause, c’est de bon augure pour la sélection sénégalaise, car, au Bayern, le jeune attaquant aura la stabilité, le cadre et le professionnalisme nécessaires pour continuer à grandir, afin de prendre les rênes de l’attaque des Lions. Sadio Mané étant vieillissant.

MAMADOU DIOP