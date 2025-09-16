La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions promet de belles affiches. Côté sénégalais, les amateurs de football vont se délecter du choc entre Lions, lors de la rencontre devant opposer Tottenham de Pape Matar Sarr à Villarreal de Pape Guèye, ce mardi.

Quand deux lions s’affrontent, c’est un combat sans merci qui s’engage. C’est à cela que doit ressembler le duel sénégalo-sénégalais, entre Pape Matar Sarr et Pape Guèye au milieu de terrain, lors de la rencontre Tottenham-Villarreal comptant pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi. Comme samedi dernier, quand il a gagné son pari contre El Malick Diouf (victoire 3-0 face à West Ham), Sarr va tout donner pour prendre le dessus sur Guèye. Sur sa lancée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Pape Matar (auteur de deux buts en sélection) a guidé les Spurs vers la victoire en ouvrant le score face aux Hammers. Son apport sera déterminant pour Tottenham, qui fait son retour en Ligue des champions sans ses deux joueurs emblématiques, Harry Kane et Son Heung-min. La victoire sur la pelouse de West Ham va faire du bien aux hommes de Thomas Frank.

On ne peut pas en dire autant de Pape Guèye et ses coéquipiers, qui ont concédé une défaite à sur le terrain de l’Atlético Madrid (2-0). Auteur d’une prestation remarquable avec l’équipe nationale du Sénégal, le milieu de terrain sénégalais a démarré le match sur le banc. Son entrée en jeu en seconde période n’a pas empêché son équipe de s’incliner. Mais le Sous-marin jaune espère marquer le coup pour son retour sur la scène européenne, après une saison sans compétition des clubs de l’UEFA.

Nicolas Jackson à l’assaut des Blues

Quelques semaines après avoir rejoint le Bayern Munich, après un transfert tumultueux, Nicolas Jackson a joué ses premières minutes en Bundesliga, lors de la large victoire de son nouveau club face à Hambourg (5-0), samedi dernier. Ce mercredi, l’attaquant sénégalais s’apprête à vivre la première sortie de son équipe en C1. Et le destin a décidé que ce soit face à son ancien club, Chelsea. Un match que l’international sénégalais a hâte de livrer. ‘’Mercredi, nous jouons contre Chelsea. Je suis très heureux de revoir mes amis et mes anciens coéquipiers. J’ai hâte de les revoir et je suis déterminé à gagner’’, a-t-il déclaré dès son arrivée en Bavière. Même si sa titularisation parait peu probable, son entrée en seconde période pourrait être envisagée.

Le Bayern va aborder cette aventure européenne avec beaucoup de certitude à l’instar de son début de saison tonitruante.

Les Bavarois ont démarré cet exercice sur les chapeaux de roues, remportant leurs cinq premiers matchs toutes compétitions confondues. Les hommes de Vincent Kompany semblent prêts à imprimer leur empreinte sur la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe. Mais en face, la formation londonienne affiche beaucoup d’espoir pour son retour en Ligue des champions, après deux ans d’absence. Les hommes de Maresca espèrent réaliser un bon résultat à Munich. Ayant concédé un nul décevant face à Brentford (2-2), les Blues doivent batailler ferme pour surmonter l’obstacle du Bayern.

Lamine Camara et l’ASM à Bruges

Lamine Camara et l’AS Monaco vont entamer leur deuxième saison d’affilée à une phase principale de la Ligue des champions. Auteurs d’un parcours encourageant arrêté en barrages, les Monégasques visent un meilleur résultat cette saison. L’atteinte de cet objectif commence par un bon résultat en déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Le milieu de terrain sénégalais et ses coéquipiers peuvent surfer sur leur bonne forme du moment, ponctuée par deux victoires de rang en championnat. Alors que leur adversaire du jour ne parvient pas à gagner depuis deux journées, dont une défaite le week-end dernier sur la pelouse de la Louvière (1-0).

Mais le club belge peut profiter de l’avantage du terrain pour tirer son épingle du jeu.

Ismaïl Jakobs en déplacement à Francfort

Ismaïl Jakobs et Galatasaray sont les seuls représentants du football turc à la Ligue des champions, cette saison. Le défenseur sénégalais et ses coéquipiers vont démarrer cette campagne hors de leur base. Le club stambouliote a démarré le championnat en trombe, avec cinq victoires en autant de rencontres dont quatre clean-sheet. Jakobs et sa bande vont tenter de valider leur bonne dynamique en s’imposant au Deutsche Bank Park. Mais les Allemands ne comptent pas se laisser faire. Malgré une défaite à l’extérieur face à Leverkusen (3-1), les Aigles ne manquent pas d’arguments.

LOUIS GEORGES DIATTA