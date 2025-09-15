Double buteur lors de la nette victoire d’Arsenal sur Nottingham Forest (3-0), Martín Zubimendi a révélé toute l’étendue de son talent devant le public de l’Emirates. Via une performance XXL en forme de coup de projecteur, l’Espagnol a peut-être montré qu’il était la pièce manquante d’un collectif qui promet cette saison de belles choses.

Cet été, Arsenal a réalisé un juteux mercato avec une ribambelle de nouvelles têtes prêtes à faire kiffer l’Emirates. Ce samedi, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze et Noni Madueke ont amené leur pierre à l’édifice lors du facile succès des Gunners à domicile contre Nottingham Forest (3-0), et en ont mis plein la vue aux supporters. Pour autant, c’est une autre recrue, plus discrète, qui aura marqué cette rencontre de son empreinte, en signant le premier doublé de sa carrière.

Peu habitué à inscrire son nom sur les tableaux d’affichage, Martín Zubimendi (26 ans) a d’abord mis les siens dans la bonne direction d’une reprise à l’entrée de la surface nous rappelant les grandes chiches des meilleurs « barclaysmen », avant d’inscrire en fin de partie l’ultime but d’Arsenal, de la tête. Jamais là où on l’attend. Mais là où Mikel Arteta l’attendait. Au centre de tout et homme du match. « Il nous apporte beaucoup de choses positives. Sa présence, son autorité sur le terrain, la façon dont il communique avec les joueurs et son sang-froid. S’il commence à faire des passes décisives et à marquer des buts comme ça, il va prendre une autre dimension », déclarait en conf’ d’après-match Arteta, la banane jusqu’aux oreilles.

L’Arsenal Sociedad

Non, le milieu espagnol ne marquera pas des doublés tous les week-ends. En revanche, il est la nouvelle pierre angulaire du schéma d’Arsenal, capable de faire oublier les carences techniques de Thomas Partey, désormais loin de Londres. Un dernier rouage que Mikel Arteta, lui-même natif de Saint-Sébastien, est allé chercher cet été pour 65 millions d’euros à la Real Sociedad. Sorti de son cocon basque pour débarquer dans le brouhaha qu’impose un club comme Arsenal, Zubimendi retrouve un peu d’Anoeta dans son nouveau chez-lui. De nouveau associé au milieu à son compère de sélection Mikel Merino, avec qui il a déjà évolué pendant cinq ans en club (portant la Real près du top cinq de Liga chaque saison), le Donostien donne également la réplique à Martin Ødegaard, qu’il a lui aussi brièvement côtoyé chez les Txurri-Urdinak.

Des anciens coéquipiers, un compatriote sur le banc dans une équipe qui parle un football espagnol… Zubimendi profite de conditions idéales pour endosser le rôle clé qu’on lui promet. Sur le plus long terme, ce ne sont certainement pas les reprises de volée à la Paul Scholes qui caractériseront le bonhomme, mais bel et bien sa capacité à stabiliser le jeu d’Arsenal, habitué à se faire coiffer au poteau depuis trois ans en championnat. Profil calme typique des relayeurs espagnols, Zubimendi incarne une vision du football propre à Arteta. Disciple de Pep, le technicien des Gunners est allé chiner son architecte au pays, de la même manière que son aîné était allé débaucher Rodri six ans auparavant.

Alors qu’il commence sa campagne de C1 contre l’Athletic Club mardi, dans une cathédrale que la doublette Zubimendi-Merino connaît bien, Arsenal peut espérer cette saison passer un nouveau cap européen. Si une couronne d’Angleterre serait déjà signe d’une saison réussie, les Londoniens n’ont pas à avoir peur d’afficher des ambitions continentales. Surtout avec deux profils ibériques qui connaissent déjà le succès à cette échelle. Car avec le nouveau rouleau compresseur qu’est la Roja, Zubimendi et son acolyte ont appris à gagner (Euro 2024 et Ligue des nations) et imposent progressivement leur doublette aux côtés de Pedri – en attendant que Rodri redevienne Rodri – à quelques mois d’un Mondial nord-américain déjà écrit pour certains. Reste maintenant, du côté de Londres, à prouver que Mohamed Salah a bel et bien raison.

