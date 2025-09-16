Battu par Manchester City (0-3) dimanche en Premier League, Manchester United s'est enfoncé dans la crise. Incapable de trouver la moindre solution, le manager des Red Devils Ruben Amorim affiche un bilan catastrophique.

Une lente et longue agonie pour Manchester United... Enlisé dans une véritable crise, le club anglais ne parvient pas à se relancer sous les ordres du manager Ruben Amorim. Récupéré en provenance du Sporting Portugal en novembre 2024 pour 13,2 millions d'euros, le technicien portugais devait pourtant incarner le renouveau des Red Devils.

Mais depuis son arrivée sur le banc mancunien, le Lusitanien se montre incapable de trouver la moindre solution.

Amorim, le pire manager de MU depuis la Seconde Guerre mondiale !

Encore dimanche, Manchester United a été surclassé sur la pelouse de Manchester City (0-3) lors du derby en Premier League. Après ce nouveau revers, Amorim affiche désormais 26% de victoires en championnat (8/31). Avec ce bilan, l'ex-joueur de Benfica est l'un des pires coachs de l'histoire de MU, avec au moins 20 matchs disputés, en compagnie d'Alfred Albut (20%) et de Scott Duncan (24%).

Toutes compétitions confondues, le Portugais est même le plus mauvais entraîneur du club anglais depuis la Seconde Guerre mondiale... Actuellement 14e au classement de la PL avec 4 points en 4 journées, Manchester United réalise d'ailleurs son plus mauvais début de saison depuis l'exercice 1992-1993.

Une sentence inévitable ?

Déjà fragilisé par l'élimination honteuse face à Grimsby Town (2-2, 11-12 t.a.b.), pensionnaire de League Two (4e division), en League Cup le 27 août dernier, Amorim, sous contrat jusqu'en juin 2028, semble plus que jamais sur la sellette. Et dans son discours, il paraît prêt à assumer son échec... «La performance n'a pas été bonne. Dans les moments importants, ils ont été meilleurs que nous. J'essaie d'être rationnel. Je vois les résultats. Je comprends la frustration et je comprends les décisions qui en découlent. J'accepte les critiques. C'est tout», a-t-il répondu en conférence de presse.

«Je comprends comment fonctionne le football et que les résultats dictent le récit. C'est ainsi que je vois les choses. Je sais que c'est difficile pour les gens. Les supporters ne veulent pas entendre ces choses-là. Je ne me mens pas à moi-même. Je vois les résultats et je suis prêt à accepter toutes les décisions», a terminé Amorim. Le cauchemar peut-il encore durer ?

