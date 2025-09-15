Pape Matar Sarr et Sadio Mané ont été décisifs avec leurs clubs respectifs, ce week-end. Les deux Sénégalais ont ouvert le score lors de la victoire de Tottenham (0-3) et Al-Nassr (2-0), respectivement.

Après la trêve internationale de septembre, place aux compétitions de clubs. Les joueurs sénégalais qui ont réussi à faire le carton plein durant cette fenêtre, avec deux victoires (contre le Soudan 2-0 et la RD Congo 2-3), retrouvent leurs clubs respectifs. Les hommes de Pape Thiaw ont connu des fortunes diverses, ce week-end.

Pape Matar, pari gagné contre El Hadj Malick Diouf

La 4e journée de Premier League a été aussi marquée par le derby londonien, entre Bournemouth et Tottenham. Cette affiche a offert aux amateurs de football un duel sénégalo-sénégalais, très attendu, entre El Hadj Malick Diouf et Pape Matar Sarr. Ce choc a surtout retenu l’attention des Sénégalais, dans la mesure où les deux internationaux sénégalais avaient fait un pari lorsqu’ils étaient regroupement avec l’équipe nationale. Après 90 minutes âprement disputé, c’est le milieu de terrain des Spurs qui a eu raison du latéral droit des Hammers (0-3). Auteur d’un début de saison fulgurant, Pape Matar a été décisif lors de la victoire de Totteham. Dans la foulée de ses deux buts en sélection, l’ancien de Génération Foot a ouvert le score de la tête sur un corner de la nouvelle recrue, Xavi Simons. Dans sa célébration, Sarr a pointé du doigt vers le banc de touche. A la fin de la rencontre, il a expliqué son geste. ‘’C’est (la célébration du pointage) pour le coach - il est là ! Il est là ! Il en a parlé à la mi-temps. Il m'a juste dit que quand le ballon arriverait là, je marquerais. C’était le bon timing. J'ai marqué - et c'est pour le coach’’.

L’ancien Messin a également analysé son but, le fruit d’un travail à l’entrainement. ‘’On a travaillé dessus il y a deux jours. J'ai dit à Xavi hier (vendredi dernier) : ‘Si tu as le ballon, mets-le et je marque.’ En première mi-temps, on a discuté, je lui ai dit de centrer, et c’était le bon timing. Quand le ballon est arrivé, j'ai marqué de la tête. C'était un beau but, c'est toujours agréable de marquer dans un derby.’’

Grâce à ce troisième succès de la saison, Tottenham, défait à domicile par Bournemouth (0-1, 3e journée), revient à la troisième place, à égalité de points avec Arsenal (2e, 9 pts).

Retour manqué pour Habib Diallo, Jackson tâte le pool de la Bundesliga

Un autre Lion a été décisif avec son club. Il s’agit de Sadio Mané, qui a ouvert le son compteur-buts en Saudi Pro League. En match de la 2e journée, ce dimanche, le double Ballon d’or africain a guidé Al-Nassr vers la victoire (2-0) lors de la réception d’Al Kholood. L’attaquant sénégalais a ouvert le score à la 52e mn, sur un service de Kingsley Coman.

Ce week-end marque également un nouveau point de départ pour certain. C’était le cas pour Habib Diallo et Nicolas Jackson. Pour Habib c’est un retour aux sources, cinq ans après avoir quitté la Moselle. Pour son premier match sous le maillot du FC Metz, l’ancien joueur d’Al-Shabbab est passé à côté de son comeback. Le match a démarré convenablement pour les Grenats qui ont mené à la première période face à Angers, grâce à Gbamin (14e, 1-0). En seconde période, les hommes de Stéphane Le Mignan ont une chance de faire le break en obtenant un penalty (64e). Habib s’est chargé d’exécuter la sentence, mais son tir s'écrase sur le poteau gauche d’Hervé Koffi. Angers va égaliser sur penalty à la 90e mn (1-1).

Pour sa part, Nicolas Jackson a fait sa première apparition sous les couleurs du Bayern Munich. L’attaquant sénégalais a fait son baptême du feu en toute tranquillité. Ayant démarré sur le banc, sur la pelouse de Hambourg, Jackson a regardé ses nouveaux coéquipiers étriller l’adversaire (0-4). Avec cette avance, c’était le bon moment pour Vincent Kompagny de lancer sa nouvelle recrue dans le grand bain. Nicolas fait son entrée à la place de Serge Gnabry (46e). Positionné sur le côté droit, d’abord, puis à la pointe de l’attaque à la sortie d’Harry Kane, l’ancien joueur du Casa Sports a montré un visage encourageant, volontaire dans l’effort, dynamique et entreprenant. Même s’il n’a pas marqué, il a sûrement marqué quelques points auprès de son entraineur.

LOUIS GEORGES DIATTA