L’UEFA a effectué, hier, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Bayern Munich de Sadio Mané retrouve son adversaire de la finale de l’édition 2020, qu’il a remportée (0-1), le Paris Saint-Germain avec son trio Messi-Neymar-Mbappé.

Les six joueurs sénégalais en lice pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions connaissent leurs adversaires à l’issue du tirage au sort, hier. Les amateurs du ballon rond peuvent d’ores et déjà cocher dans leur agenda le rendez-vous entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Sadio Mané et ses coéquipiers vont croiser le fer avec le trio Messi-Neymar-Mbappé. Le Sénégalais avait déjà rencontré le club francilien en 2018 sous les couleurs de Liverpool. Les Reds partageaient la poule avec le PSG et chacun a eu sa victoire.

Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, c’est une histoire de revanche. Les Bavarois nourrissent l’envie de faire oublier leur élimination en quarts de finale de l'édition 2020-2021 par le PSG (3-2, 0-1). Malgré cette victoire, les champions de France n’ont pas encore digéré la saveur amère de la finale perdue (0-1) face aux Allemands, la saison précédente à Lisbonne, dans le cadre de la Final 8. ‘’On a envie de prendre notre revanche sur Lisbonne. Beaucoup de joueurs de l'effectif actuel ont joué cette finale et on a envie de faire une démonstration d'équipe. On est très positifs et très confiants cette saison. Notre envie est de gagner et de passer ce tour, bien sûr’’, a réagi le conseiller sportif de Paris, Luis Campos, au micro de Canal+.

Pour le directeur sportif bavarois, il n’y a pas de favori dans ce match. ‘’Ça sera du 50-50. Ce sera deux grands matchs et nous avons déjà hâte d'y être’’, a déclaré Hasan Salihamidzic.

Leipzig-City : Abdou Diallo pour stopper Haaland

Abdou Diallo et ses coéquipiers du RB Leipzig ont terminé à la 2e place du groupe F, avec 12 pts, derrière le Real Madrid. Le club allemand va en découdre avec Manchester City, leader du groupe G (14 pts), en huitièmes de finale. Les deux équipes ont partagé la même poule la saison passée et chacune d’elles a obtenu une victoire (2-1 pour RBL, 6-3 pour City).

Selon le directeur commercial de Leipzig, Florian Scholz, même si ‘’jouer contre Manchester City, qui a beaucoup de stars en plus d'Erling Haaland (auteur de cinq réalisations) est très difficile’’, son équipe a démontré contre le Real Madrid qu’elle peut ‘’affronter les meilleures’’ d’Europe. ‘’Lorsque vous arrivez en huitièmes de finale, vous voulez bien sûr avancer’’, a-t-il indiqué. Après un début compliqué (deux défaites d’affilée), Abdou Diallo et ses équipiers ont réussi une belle série de quatre victoires successives. Ils ont même réalisé l’exploit de faire chuter le Real Madrid (3-2), champion d’Europe en titre.

Dortmund-Chelsea : Koulibaly et Mendy en rempart

Chelsea de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy a hérité de Dortmund pour le prochain tour de la C1. Les champions d’Europe en 2021 vont rencontrer pour la première fois le BVB, qui a terminé à la 2e place du groupe G, derrière Manchester City. Eliminés en quarts de finale la saison dernière, les Blues ont envie de faire mieux cette fois. Les hommes de Graham Potter devront poursuivre leur bonne dynamique (quatre victoires d’affilée) de la 2e moitié de la phase de poules.

Par contre, les Allemands, qui ont réussi à sortir de leur groupe, contrairement à l’édition précédente où ils ont été éliminés dès le premier tour, ne ménageront aucun effort pour atteindre les quarts de finale.

Milan AC-Tottenham : Ballo-Touré face à Pape Matar Sarr

Le Milan AC de Fodé Ballo-Touré a réussi cette saison à sortir du premier tour en terminant deuxième (10 pts) du groupe E derrière Chelsea (13 pts). Le club lombard va affronter Tottenham, leader de la poule D. Le latéral gauche milanais va retrouver, lors de ce face-à-face son coéquipier en équipe nationale, Pape Matar Sarr, qui n’a pas encore disputé la moindre minute en C1 avec les Spurs. Les deux équipes ne s’étaient plus rencontrées en Ligue des champions depuis onze ans. Les Anglais avaient pris le dessus (0-1, février 2011) en Italie, avant de partager, chez eux, les points du nul (0-0, mars 2011) avec les Milanais, au retour.

LE PROGRAMME DES 8ES DE FINALE Match 1 : RB Leipzig-Manchester City Match 2 : Bruges-Benfica Match 3 : Liverpool-Real Madrid Match 4 : Milan AC-Tottenham Match 5 : Francfort-Naples Match 6 : Dortmund-Chelsea Match 7 : Inter-Porto Match 8 : PSG-Bayern

LOUIS GEORGES DIATTA