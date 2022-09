Battu lors de la 1re journée par le Dinamo Zagreb (1-0), Chelsea va tenter de se rattraper et lancer sa saison européenne, ce soir (19 h), lors de la réception du Red Bull Salzbourg. Kalidou Koulibaly sera de la partie, contrairement à Édouard Mendy blessé au genou.

La hiérarchie a été bouleversée lors de la 1re journée dans la poule E de la Ligue des champions. Le Dinamo Zagreb contrôle la tête du groupe, grâce à sa victoire (1-0) contre Chelsea, qui occupe la dernière place. Le Milan AC (2e, 1 pt) a été tenu en échec (1-1) par le Red Bull Salzbourg (3e, 1 pt).

Pour cette 2e journée, les Blues essayeront de lancer leur saison européenne, en enregistrant leur première victoire ce soir (19 h) à Stamford Bridge. C’est le nouvel entraineur Graham Potter qui aura la charge de remettre l’équipe sur les rails. L’ancien coach de Brighton entrevoit l’avenir avec optimisme. ‘’Ils veulent réussir, bien faire et je suis absolument satisfait de l'équipe. Il y a beaucoup de qualité dedans’’.

Pour sa première sur le banc des Blues en C1, le remplaçant de Thomas Tuchel sera privé du portier international sénégalais. Édouard Mendy sera absent en raison d’une douleur au genou. ‘’Il (Mendy) a bien réagi, mais son genou le dérange un peu. Ce ne sera peut-être pas trop long, mais pour le moment, il n'est pas disponible’’, a annoncé le technicien anglais. L’ancien Rennais n’a pas pris part à la défaite de son équipe sur la pelouse de Zagreb. Par contre, son compatriote Kalidou Koulibaly y était et devrait démarrer face à Salzbourg. L’ancien défenseur central du Napoli sera un atout pour maintenir Stamford Bridge imprenable. Lors de leurs 20 dernières rencontres en Ligue des champions, les Blues n'y ont perdu qu'un seul match de poules (13 victoires et 6 nuls).

Mais les Autrichiens ne comptent pas se présenter à Londres en figurants. Après le nul obtenu contre le Milan, ils visent les trois points pour rester collés au peloton de tête.

Abdou Diallo et le RBL en mission rachat à Madrid

C’est une équipe du RB Leipzig en difficulté qu’Abdou Diallo a rejointe le dernier jour du mercato estival. Le nouveau club du défenseur central sénégalais avait d’ailleurs pris une raclée sur sa pelouse, face au Shakhtar Donets (1-4) lors de sa première apparition en LDC. C’était du banc de touche que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a suivi la déroute de son équipe. Ce soir, le RBL et son nouvel entraineur espèrent se rattraper en réalisant un meilleur résultat face au Réal Madrid. Le 10e de la Bundesliga compte s’inscrire sur la lancée de sa victoire en championnat face à Dortmund (3-0). C’est à l’occasion de cette rencontre que Diallo a joué ses premières minutes sous le maillot de Leipzig. Il a été aligné dans l’axe de la défense avec Orban. Ce duo défensif devrait donc être reconduit par Marco Rose. Même si le coach allemand insiste plus la ‘’façon de jouer’’ de son équipe, il veut voir ses joueurs se battre face à un adversaire très coriace. ‘’Nous devrons faire attention à leurs ailiers. Ce sera certainement un match différent de celui contre Dortmund, mais nous voulons nous défendre, nous battre dur et faire de notre mieux’’.

Mais la tâche s’avère déjà dantesque pour le club allemand. Le Real Madrid (2e, 3 pts, 3 buts) a habitué son public à la victoire depuis le début de la saison. Le champion d’Europe a enchainé sept victoires de rang, toutes compétitions confondues, et vise un 2e succès d’affilée en C1 pour reprendre la tête du classement au Shakhtar (1er, 3 pts, 4 buts) qui bénéficie d’un plus grand nombre de buts marqués. Le week-end dernier, le Real a encore démontré sa suprématie en se baladant devant Majorque, au Santiago Bernabéu, malgré les absences de Karim Benzema et d’Eder Militão. Le Français et le Brésilien devraient encore manquer à l’appel. Mais Carlo Ancelotti, qui a perdu également Lucas Vasquez et Alvaro Odriozola, pourra compter sur Eden Hazard dans un rôle de faux n°9. Pour l'absence du défenseur brésilien, c'est Antonio Rudiger qui devrait débuter la rencontre avec David Alaba en charnière centrale.

LOUIS GEORGES DIATTA