L’Atlético de Madrid est sur un petit nuage et se profile comme un sérieux candidat au titre de Liga après son nouveau succès dimanche soir (2-1 face à Alavés).

En décembre prochain, Diego Simeone fêtera ses 12 ans à la tête de l’Atlético de Madrid. Et on peut le dire clairement, l’Argentin est une légende du club et sans aucun doute le meilleur entraîneur de l’histoire de l’écurie madrilène, qu’il a remis sur le devant de la scène, ayant notamment remporté deux fois la Liga et atteint deux finales de Ligue des Champions. Une sacrée histoire d’amour qui semble en plus loin d’être terminée, puisque l’ancien joueur de l’Albiceleste, sous contrat jusqu’en 2024, devrait encore rempiler pour quelques années.

Mais surtout, l’Argentin sait se réinventer perpétuellement pour que son équipe reste imprévisible et compétitive. Cette saison encore, les Colchoneros sont en forme et pointent à la troisième place du classement de Liga, à trois points du leader merengue, et avec un match de retard qui plus est. Les Rojiblancos ont remporté leurs six dernières sorties en championnat et sont un candidat sérieux pour le titre.

Une image injuste ?

Mais surtout, les Colchoneros affichent un visage, depuis quelque temps déjà, qui va à l’encontre des clichés et des préjugés. Souvent présentée comme une équipe particulièrement défensive et très agressive, jouant souvent le bus, l’Atlético est la meilleure attaque de Liga avec 25 buts en 10 rencontres de championnat. C’est aussi la troisième équipe qui a marqué le plus de buts en Europe sur l’année civile 2023, à égalité avec… Manchester City ! Les Madrilènes affichent ainsi beaucoup de facilité à se créer des occasions et sont loin d’être une équipe portée uniquement sur la défense, qui est même peut-être le point faible de l’équipe ces dernières années. L’Atlético aussi la meilleure équipe d’Espagne - en se basant sur les points pris en championnat - sur 2023.

Diego Simeone, dans un 3-5-2 devenu habituel depuis la saison 2020/2021 déjà, peut en plus compter sur des joueurs en forme. Antoine Griezmann, forcément, mais aussi Alvaro Morata, auteur de 9 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison. On est aussi obligé de mentionner des joueurs comme Mario Hermoso, Nahuel Molina ou l’inusable Koke, alors que Rodrigo Riquelme, prêté à Girona l’an dernier, commence aussi à faire son trou. El Cholo a aussi réussi à récupérer un Saúl Ñíguez qui semblait perdu pour le foot. Autant dire que cette saison, la course pour le titre s’annonce passionnante en Liga.

