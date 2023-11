Résultats Ligue 1 – 2e JOURNEE Dakar Sacré-Cœur - Jaraaf 1-1 Guédiawaye FC - Casa Sports 1-0 Diambars - Sonacos 0-2 Jamono Fatick - Stade Mbour 2-1 Linguère - AS Pikine 1-0 Lundi Maniang Soumaré 16h30 Génération Foot - US Gorée US Ouakam - Teungueth FC (Reporté) Ligue 2 – 2e journée AS Douanes - Duc 0-0 Cneps Excellence - RS Yoff 1-2 Keur Madior - Thiès FC 0-0 Oslo - AJEL 2-0 Amitié FC - Demba Diop 3-1 Ndiambour - HLM 3-2 Lundi Stade Alassane Djigo 16h30 Niary Tally - Wally Daan