La phase retour de la Ligue des champions va démarrer cette semaine avec la 4e journée. Le Bayern Munich de Bouna Sarr et le Racing club de Lens de Nampalys Mendy sont sur la bonne voie pour la qualification au second tour de la C1.

Leader de la poule A, le Bayern (9 pts), comptant cinq points d’avance sur son dauphin Galatasaray (2e, 4 pts), pourrait consolider son leadership en cas de victoire. Justement, les Bavarois vont recevoir les Turcs, demain mercredi, à l’Allianz Arena. Les coéquipiers de Bouna Sarr, qui a commencé à avoir du temps de jeu, auront la possibilité de les distancer. Les hommes de Thomas Tuchel sont allés corriger le club istanbuliote au RAMS Park, sur le score de trois buts à un. Avec une attaque de feu, 9 buts en 3 rencontres (soit 3 buts par match), le champion d’Allemagne est donné favori.

Mais les Turcs, qui sont sous la menace de Manchester United (3e, 3 pts), vont jouer crânement leurs chances pour s’accrocher à la 2e place.

Délogé de la 1re place par Arsenal (6 pts), Lens (2e, 5 pts) doit réagir pour continuer à rester dans la course pour la qualification aux 8es de finale. Car les Anglais, avec la réception du FC Séville, vont tout faire pour s’imposer et prendre le large. Tenus en échec la précédente journée par le PSV Eindhoven (3e, 2 pts), Nampalys Mendy et ses coéquipiers vont effectuer un déplacement périlleux, mercredi, au Philips Stadion. Les hommes de Franck Haise devront revenir de ce voyage avec un résultat positif pour garder toutes les cartes en main.

L’heure est grave pour Khouma, Niasse et Ndiaye

Par contre, la situation est assez critique pour les autres Sénégalais en lice dans cette compétition. Copenhague de Babacar Khouma est dernier de la poule A, avec seulement 1 pt. Le club danois doit impérativement renverser la tendance dans cette phase retour pour garder une lueur d’espoir. Cela passe par un bon résultat, voire une victoire lors de la réception de Manchester United (3e, 3 pts), ce mercredi. En cas de succès, les Danois pourraient même remonter à la 2e place, si Galatasaray perd face au Bayern. L’attaquant sénégalais ne devrait malheureusement pas pouvoir aider davantage son équipe que d’encourager ses coéquipiers du banc de touche. Khouma n’a pas encore joué la moindre minute depuis son retour de blessure, il y a une dizaine de jours.

Dans la poule G, le Young Boys Berne de Cheikh Niasse et l’Étoile Rouge de Belgrade de Chérif Ndiaye sont classés respectivement 3e et 4e, avec 1 pt. Ces deux clubs sont très en retard par rapport au leader du groupe, Manchester City (9 pts) et son dauphin Leipzig (2e, 6 pts). Une défaite serait synonyme d’élimination pour les deux formations. Le défenseur sénégalais et ses coéquipiers du club suisse ont la lourde tâche de défier le champion d’Europe sur sa pelouse, ce soir (19 h). Battus à l’aller par les Anglais, ils devront batailler ferme pour éviter d’être submergés à l’Etihad Stadium. Quant au club serbe de Ndiaye, il a plus de chances de faire un résultat positif sur sa pelouse face à Leipzig.

