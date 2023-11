Dans une ambiance invraisemblable, Toulouse a fait tomber Liverpool au terme d'un match complètement dingue. Seize ans après, les Violets peuvent exulter pour la deuxième venue des Reds sur les bords de la Garonne.

Seize ans après, Toulouse avait l’occasion d’accueillir à nouveau Liverpool dans un Stadium prêt à se souvenir de chaque instant d’une soirée par comme les autres. Les Steven Gerrard et Peter Crouch de 2007 ont laissé place aux Mohamed Salah et Luis Díaz, mais malgré le turn-over opéré par Jurgen Klopp, l’affiche conserve toujours autant de prestige dans les cœurs violets. Surtout quand la bande de Carles Martinez Novell fait déjouer une équipe Liverpool emportée dans un Stadium proche de l’extase (3-2).

Comme dans un rêve

Le temps pour le tifo en hommage aux bronzés qui espéraient que ça puisse marcher sur un malentendu d’être déployé, et les hostilités peuvent débuter. Une ambiance magique pas loin d’être mise à mal par Joe Gomez, qui vient trouver la barre sur coup-franc (4e). Le douzième montant concédé par les Violets cette saison. Alexis MacAllister voit sa frappe déviée (17e), et les Violets montrent peu à peu les crocs, poussés à chaque incursion dans le camp adverse par près de 32.000 personnes, affluence record depuis la rénovation du Stadium en vue de l’Euro 2016. Sur un centre proposé par Mikkel Desler, Gabriel Suazo fait passer un premier frisson en bout de course (29e), juste avant que le remuant Ben Doak ne bute sur Guillaume Restes à bout portant (31e). L’île du ramier ne le sait pas encore, mais elle s’apprête à exploser sur une offensive menée par Aron Dønnum, qui marque son premier but avec Toulouse d’une frappe déviée par Jarell Quansah (1-0, 36e). Contrairement à la dernière venue des Reds, le Stadium se voit cette fois offrir l’opportunité de s’embraser pour un but des siens.

Dallinga et Magri, force violette

Dans un vacarme assourdissant, la tempête n’est pas loin d’emporter les Anglais dès la reprise, mais Gabriel Suazo est toujours maudit (47e) et le but de Thijs Dallinga est refusé après un léger accrochage avec Joël Matip, provoquant une immense bronca contre un M. Kabakov, qui ne restera pas dans le cœur des toulousains (51e). Il n’empêche, ce sont bien les locaux qui gagnent les duels, se projettent et enchaînent les gestes de garçons en pleine confiance, malgré une dynamique loin d’être au beau fixe. Le Néerlandais peut finalement être célébré par tout un peuple en transe après un enchaînement merveilleux sur une galette de Vincent Sierro pour doubler la mise (2-0, 58e).

Alors que la soirée bascule dans l’irrationnel, un hors-jeu prive Suazo du troisième but au terme d’une action merveilleuse (66e). Chaque action avortée de Liverpool est désormais fêtée comme une victoire et même quand Cristian Cásseres marque maladroitement contre son camp (2-1, 74e), Frank Magri remet immédiatement les pendules à l’heure sans laisser le temps aux décibels de redescendre (3-1, 76e). Diogo Jota réduit à nouveau la marque après un déboulé (3-2, 89e), mais il était écrit que rien ne pouvait arriver à ce Téfécé. Le but de Jarell Quansah au bout du temps additionnel est refusé par la vidéo pour une main de MacAllister, provoquant une énième explosion de joie (90e+7), chacun tombant dans les bras de son voisin. La fête promet d’être mémorable dans la ville rose pour célébrer une victoire dont on se souviendra encore dans seize ans. Et bien plus encore.

