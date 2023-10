Leader de Ligue 1, l’AS Monaco va tenter de consolider sa première place, lors de la réception du FC Metz, ce samedi. Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs devraient figurer dans le onze de départ en tant que pistons.

Après la trêve internationale, les Lions vont reprendre du service dans leurs clubs respectifs dans les différents championnats européens, ce week-end. En France, le leader de Ligue 1, l’AS Monaco (17 pts), va essayer de consolider sa première place. Pour cela, le club du Rocher devra se défaire du FC Metz (15e, 8 pts). L’ASM pourra compter sur ses deux Sénégalais Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs, auteurs d’une prestation remarquable en sélection nationale en amical contre le Cameroun (1-0). Ils ont abordé ce match sur la même lancée que celui de la victoire de Monaco sur la pelouse de Reims (1-3), il y a deux semaines. Lors de cette rencontre, Jakobs avait inscrit son premier but sous les couleurs monégasques en ouvrant le score.

Leur coach n’a pas tari d’éloges à leur endroit, en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi. ‘’Je ne souhaite pas seulement complimenter Ismaïl, mais je voudrais évoquer aussi le match de Krépin qui a été bon. Tous deux ont beaucoup apporté et ont été très actifs. ‘Izo’ a marqué un but juste avant la pause, dans un moment où Reims poussait, puis a adressé une passe décisive. Il est rapide et possède une très bonne qualité de centre. Il a gagné en confiance après cette rencontre et je pense qu’il fera un très bon match dimanche’’, s’est réjoui Adi Hütter. D’ailleurs, les deux joueurs sont pressentis pour démarrer la rencontre, samedi, en position de pistons face au FC Metz de Lamine Camera et Pape Amadou Diallo.

Par contre, les choses ne vont pas bien pour les Messins. Camara et Diallo n’ont pas pu empêcher leur club d’enchainer trois défaites d’affilée sans marquer le moindre but. A un point du premier relégable Lorient (19e, 7 pts), les hommes de Laszlo Bölöni sont tenus de réagir pour ne pas s’engouffrer dans la zone rouge.

Sadio Mané à l’assaut de Damac, Boulaye à la relance

Après trois matchs sans marquer, Sadio Mané va pouvoir saisir l’occasion de la réception de Damac (10e, 10 pts) pour retrouver le chemin des filets. Avec six buts, il est à la 6e place des buteurs de la Saudi League Pro, à quatre unités de son coéquipier Cristiano Ronaldo (10 buts). Al-Nassr a besoin qu’il retrouve sa réussite devant le but pour renouer avec la victoire. Le club de Ryad a été ralenti dans son élan en concédant le nul face à Abha (2-2) lors de la précédente journée. Al-Nassr avait enchainé six victoires d’affilée.

En cas de succès, ce samedi, Sadio Mané et ses coéquipiers vont se hisser sur le podium.

Pour sa part, Boulaye Dia tarde à atteindre son rythme de la saison écoulée. Auteur d’un but (depuis août dernier) en cinq rencontres, l’attaquant sénégalais a besoin de retrouver ses sensations pour sortir la Salernitana (19e, 3 pts) du gouffre. Cela tombe bien, puisque les Grenats vont recevoir la lanterne rouge Cagliari (20e, 2 pts), demain dimanche.

Ismaïla Sarr et Iliman face au rideau niçois

L’Olympique de Marseille (6e, 12 pts) a rendu une bonne copie avant la trêve internationale, en mettant fin à une série de quatre matches sans victoire, dont deux défaites successives en championnat. Les Phocéens ont renoué avec le succès en s’imposant largement face au Havre (3-0). Ismaïla Sarr a inscrit le 3e but, sa 3e réalisation de la saison. Auteur d’un bon match contre le Cameroun, l’ancien Rennais sera d’un grand apport pour l’OM, qui va se rendre à Nice (2e, 16 pts), ce soir. Avec son compatriote Iliman Ndiaye, qui a commencé à retrouver ses sensations depuis l’arrivée de Gattuso, ils auront besoin d’une grande réussite pour percer la défense hermétique de l’OGC Nice, la meilleure de Ligue 1 (seulement quatre buts encaissés en huit rencontres).

D’ailleurs, l’équipe niçoise est la seule invaincue depuis le début de la saison (4 victoires et 4 nuls). Le technicien italien a indiqué avoir beaucoup travaillé la finition. ‘’On a travaillé sur la ligne défensive, comment casser les lignes, les chaines sur le côté, comment conclure les actions’’, a déclaré Gattuso, ce vendredi en conférence de presse.

LOUIS GEORGES DIATTA