Comme ce mercredi 4, les joueurs sénégalais ont foulé quelques pelouses européennes ce jeudi, particulièrement en Angleterre et en République tchèque.

Le dernier match de cette quatorzième journée de Premier League opposait ce jeudi 5 décembre Tottenham à Bournemouth au Vitality Stadium. Les Spurs, huitièmes au coup d’envoi, avaient besoin d’une victoire pour se rapprocher des places européennes. Mais Pape Matar Sarr et ses coéquipiers se sont fait cueillir par les Cherries sur la plus petite des marques. L’international espoir espagnol Dean Huisjen a inscrit le seul but de la rencontre sur un corner parfaitement tiré par Marcus Tavernier.

Ce succès permet à Bournemouth de dépasser son adversaire du jour au classement. Ils sont désormais 9èmes avec 21 points, à 2 points de Brighton (5ème). De leur côté, les hommes d’Ange Postecoglou enchaînent un deuxième match sans succès. Après la large victoire contre Manchester City lors de la 12ème journée, les Spurs calment face à Fulham et chutent à Bournemouth. Ils pointent au milieu de tableau (10ème).

Titulaire au coup d’envoi, l’international sénégalais n’a pas réussi à exister face à Tyler Adams et Ryan Christie. L’ancien messin a multiplié les mauvais choix dans l’entrejeu. Malgré quelques erreurs d’appréciation, il a été l’un des joueurs de Tottenham les plus en vue. Avec 50 % de duels au sol remportés, 2 tacles, 1 interception, et 86 % de passes réussies, dont 1 passe clé, PMS a été correct. Mais ses bonnes intentions n’ont pas suffi pour apporter quelque chose à son équipe.

Il a été remplacé peu avant l’heure de jeu par son capitaine Heung-min Son. Pour la 15ème journée, Tottenham accueillera le deuxième au classement, Chelsea, le dimanche 8 décembre à 16h30. Les Blues sortent d’une large victoire contre Southampton (5-1).

El Hadj Malick MVP

Le jeune international sénégalais de 19 ans, El Hadj Malick Diouf, est l’unique buteur du Slavia Prague ce jeudi contre Banik Ostrava dans le cadre de la 17ème journée. Le milieu latéral gauche a permis à son équipe de conforter sa place de leader du championnat tchèque. Il inscrit par ailleurs son sixième but dans la Ligue en 14 titularisations. Les champions en titre enchaînent un quatrième succès en championnat avec 11 buts marqués et 1 seul encaissé. Le Slavia est désormais à 10 points de son poursuivant, Viktoria Plzen.

Au-delà de son but, le joueur formé à l’Académie Mawade Wade a été entreprenant et solide sur son couloir, avec 5 dégagements, 2 interceptions et deux duels aériens remportés sur 3. Il a aussi réussi 74 % de ses passes, dont 7 passes en profondeur sur 10 et une passe clé. Titulaire indiscutable dans ce onze du Slavia, le jeune latéral vit sans doute ses derniers mois sous les couleurs du club, puisqu’il attise déjà la convoitise de plusieurs grands clubs européens.

Mais avant cela, il va devoir permettre au champion en titre de conserver sa couronne, avec un match prévu ce week-end (8 décembre à 14h30 GMT) contre Sigma Olomouc.

Par Mamadou KANE