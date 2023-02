La ville marocaine va accueillir, sur quatre jours, le gratin de la culture africaine, pour la célébration du Festival du livre africain de Marrakech (Flam).

La 1re édition du Festival du livre africain de Marrakech (Flam) se tiendra du 9 au 12 février 2023. Organisé par l'Association We Art Africa/NS et la participation de AAC55, avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux, le festival s'inscrit dans la lignée des grands festivals littéraires internationaux et vise à mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés de l'Afrique. Une quarantaine d’auteurs arabophones, francophones et anglophones de toute l'Afrique et de ses diasporas sont attendus.

Visant à promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public et à favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs, le Flam promet d'être une occasion unique de découvrir les talents littéraires de l'Afrique et de célébrer la diversité culturelle du continent. Il rassemblera à Marrakech l’Africaine des auteurs (romanciers, poètes, philosophes, essayistes, intellectuels) et des artistes originaires des quatre coins du continent et de ses diasporas pour raconter l’Afrique d’hier, dire l’Afrique d’aujourd’hui et penser l’Afrique de demain.

Au programme du Flam 2023, de nombreuses activités pour tous les âges et pour tous les goûts. Des débats, des conférences, des tables rondes et des ateliers permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et d'échanger avec des auteurs de renom venus de toute l'Afrique et de ses diasporas. Le festival accueillera également des expositions de livres et d’art plastique, ainsi que des projections de films et des concerts de musique. Des stands seront mis à disposition des festivaliers pour pouvoir acquérir des livres et rencontrer des auteurs lors de séances de dédicaces.

Des auteurs de renom au festival

Parmi les auteurs de renom invités, on retrouvera JMG Le Clézio, Achille Mbembé, Lilian Thuram, Jennifer Richard, Ken Bugul, Makenzy Orcel, Fouad Laroui, Rodney Saint-Eloi, Louis-Philippe Dalembert, Sami Tchak, Fawzia Zouari, Mohammed Bennis et bien d'autres encore. Le Flam se veut une fête des littératures et des cultures africaines, souligne son Président Mahi Binebine.

Destiné à tous les publics et à tous les âges, le Flam sera d’accès gratuit pendant quatre jours pour rapprocher la culture et l’art de ceux qui s’en sentent éloignés.

‘’La création du Flam émane de la conviction qui est la nôtre de l’urgence de redécouvrir, en vue de les redynamiser et de les renforcer, les liens historiques indéfectibles et inaltérables qui unissent tous les Africains. Au-delà de leurs identités plurielles, de la diversité des langues et des religions qu’ils pratiquent, de leurs géographies diverses et éloignées, les Africains et les diasporas issues du continent ont en partage une mémoire et une histoire communes et aspirent à un monde nouveau, habitable pour tous’’, assure Mahi Binebine.

D’aucuns ont parlé de renaissance du livre en Afrique, ignorant que de grands écrivains ont existé depuis des décennies et produit de grandes œuvres passées à la postérité universelle, indique le délégué général Younès Ajarraï. ‘’Ce sont autant de défis à relever. Comme l’est l’ignorance de ce qui s’écrit et se publie chez les voisins, qui empêche la circulation des idées et des hommes qui contribue aussi au peu de connaissances que nous avons les uns des autres dans la même maison continentale. Au final, c’est de l’absence de véritables politiques culturelles dans nos contrées que souffrent les littératures africaines et, plus généralement, les publics du continent’’, poursuit-il.

Mia Couto, écrivain mozambicain, d’ajouter : ‘’Séparé par les langues officielles, la géographie et les régions stratégiques, notre continent est aujourd’hui plus que jamais inconnu de lui-même. Dans le domaine de la littérature, nous savons peu de choses sur ce que nos voisins débattent et publient. Pire encore, ce que nous savons nous vient d’Europe, à travers des circuits coloniaux anciens et intouchables. Les festivals littéraires africains peuvent être un moyen de rompre cet isolement et cette ignorance réciproque.’’

Le Flam se veut ainsi une modeste contribution pour relever un tant soit peu ces défis. C’est également une occasion de créer une communauté d’écrivains, en attendant de créer une communauté des peuples et des États dans une Afrique.

DIANA DIA (Stagiaire)