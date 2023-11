Tapha Tine est sorti vainqueur face à Eumeu Sène, ce dimanche, à l'issue du combat doté du drapeau du ministre des Sports Lat Diop.

Les amateurs ont eu droit à un combat d'anthologie, hier soir à l'arène nationale. Bagarre, lutte pure, bref, le spectacle était au rendez-vous pour tenir les fans en haleine durant l’ultime face-à-face entre Eumeu Sène et Tapha Tine. Mais tout a démarré doucement entre les deux protagonistes avec un assez long round d'observation avant que tout ne s'emballe. Contre toute attente, durant les premières minutes de cette confrontation, le leader de Ty Shinger parvient à dominer son vis-à-vis à la boxe. Il réussit notamment à le conduire ‘’chez Ardo’’ durant le premier accrochage, en le blessant au visage. D'une droite surpuissante, Eumeu a fait trembler le Géant du Baol, d'ordinaire bon puncheur.

Mais quand l'arbitre siffle la reprise du match, Tapha, du haut de son 1m98, semble revigoré après tous les coups encaissés jusqu'ici. Bien que l'ancien Roi des arènes continue de surprendre plus d'un dans la bagarre, son challenger n'arrête pas de monter en puissance. De part et d'autre, les gauches, droites et uppercuts ne s'arrêtent plus. Le KO peut venir de n'importe où.

Mais, Eumeu a l'idée d'accrocher la jambe gauche de son vis-à-vis. Son adversaire recule, pour se dégager de cette mauvaise posture. Le chef de file de Ty Shinger commet alors l’erreur de ne pas stopper cette attaque et de se dégager lui aussi. Peut-être essoufflé et éprouvé par le rude combat, il se retrouve rapidement en mauvaise posture, sous son adversaire qui est beaucoup plus lourd que lui. Dès lors, Tapha Tine ne lâche plus sa proie. S’engage une épreuve de force qui se termine par un Eumeu sur le flanc.

Même s'il faut, alors, attendre le verdict du VAR, pour confirmer sa huitième défaite dans l'arène, il ne fait aucun doute qu’Eumeu Sène a mordu la poussière.

Quant à Tapha Tine, il enregistre une seizième victoire et se positionne désormais comme un client incontournable pour un combat royal. Mais il faudra d'abord attendre le vainqueur de Modou Lo-Boy Niang 2, du 1er janvier 2024. En attendant le géant du Baol peut savourer une victoire acquise avec ses tripes. ‘’ Je rends grâce à Dieu. Je dédie cette victoire à tout Réfane. J’aurai aimé battre mon adversaire très vite, mais c’est comme ça que Dieu l’aura voulu. Eumeu Sène est un guerrier et je savais que ce combat allait être très dur. Je l’encourage et je lui souhaite la victoire, lors de son prochain combat » a réagi Tapha Tine, après sa victoire.

À Pikine, rien ne va plus…

Eumeu Sène, pour sa part, n'a pas démérité. Il a livré un vrai combat de gladiateurs. À 44 ans, il s'approche néanmoins de la retraite. Peut-être qu'une dernière sortie couronnée d’une victoire pourrait clore son chapitre en beauté…

Mais au-delà de cet ancien de l'écurie Boul Falé, c'est la lutte pikinoise qui semble battre de l'aile en ce moment. Après Ama Baldé face à Modou Lô, le week-end dernier, c'est un autre ténor de Pikine qui mord la poussière ce dimanche.

Désormais, tous les espoirs pour ramener un peu de lumière dans cette partie de la banlieue dakaroise reposent sur Boy Niang 2. Cependant, ce n'est guère gagné d'avance, si l'on sait que, comme adversaire, il aura en face de lui Kharagne Lo, l'actuel Roi des arènes.

MAMADOU DIOP