Le chroniqueur de lutte Ngagne Diagne est revenu sur le combat royal ayant opposé Modou Lô à Ama Baldé, ce dimanche. L'analyse a aussi évoqué les perspectives qui s'offrent à chacun des athlètes dans les prochains mois.

Quelle analyse faire sur le choc royal, qu'elle a été la clé du combat ?

Ama Baldé a eu connaissance de la vraie nature de Modou Lô qu’une fois dans l’enceinte. Il a manqué de lecture et de stratégie dans ce combat. Tout le monde savait qu’il allait attaquer Modou Lô dès le coup d’envoi. Mais c’était une erreur, il devait changer de stratégie et attendre son adversaire pour voir sa réaction. Malheureusement, Modou Lô était préparé à ça. Cependant, Ama Baldé a été exceptionnel dans l’attitude. Il a empêché des débordements après le combat en acceptant de manière fair-play sa défaite. Il montre ainsi un bon exemple à ses supporters.

Selon vous qu’est-ce qui a perdu Ama Baldé ?

Ama a commis des erreurs qui lui ont coûté cher et Modou Lô a su en profiter. Ils se sont bagarrés puis Modou Lô est allé le chercher, mais a trébuché. À cet instant, Ama Baldé avait la meilleure position, mais n’a pas su envelopper son adversaire. Il a tenté de faire un "mbott", mais Modou Lô a été plus réactif pour se relever, le ceinturer avant de le rouer de coups. Après consultation de la Var, les arbitres ont décidé d’accorder la victoire à Modou Lô parce qu’Ama Baldé a fait 4 appuis. L’erreur fatale de Ama Baldé était de tenter un "mbott" alors qu’il n’avait pas une bonne prise.

Qu'en est-il du prochain adversaire de Modou Lô, un autre Pikinois qu'il doit affronter le 1er janvier ?

Modou Lô a battu Ama Baldé et Eumeu Sène deux fois. Son troisième combat sera contre Boy Niang. Cela me rappelle l’époque de Mame Diambane qui avait vaincu trois lutteurs de Pikine que sont Ndiaga Diop, Commando et Thieck. Si Modou Lô réussi à battre Boy Niang, il fera pareil. Mais ce sera un combat entre deux athlètes qui sont très professionnels. Le vainqueur de ce combat-là sera une légende de l’arène. La force de Modou Lô est qu’il a réussi à fédérer tous les lutteurs des Parcelles Assainies. C’est sa plus grande force.

Comment Ama Baldé devrait-il dérouler la suite de sa carrière, notamment sa prochaine sortie face à Gris Bordeaux ?

Ama peut sereinement se tourner vers Gris Bordeaux. Un autre adversaire coriace, malin et bagarreur. C'est un peu comme Modou Lô. Mais le Pikinois peut apprendre de cette défaite et mieux se préparer pour sa prochaine échéance. Il devra tout de suite se relever, reprendre confiance et continuer à aller de l'avant. Le fils de feu Falaye Baldé a beaucoup de mérite et c'est l'une des valeurs sûres de l'arène.

MAMADOU DIOP