Malgré l’insistance du manager Pep Guardiola, Riyad Mahrez (32 ans) a préféré quitter Manchester City cet été. L’ailier algérien a rejoint le club saoudien d’Al-Ahli pour différentes raisons. ‘’Il me restait deux ans de contrat avec Manchester City, j'aurais pu rester, a raconté l’ancien Havrais à L’Equipe. C'est vraiment moi qui ai décidé de partir. J'ai senti que cette opportunité ne se représenterait pas. C'était peut-être le moment de partir parce que j'avais fait cinq ans à City, et que j'avais tout gagné.

(...) On m'a proposé quatre ans en Arabie Saoudite, dans un pays musulman où je peux définitivement mettre les miens à l'abri.’’ ‘’Il y avait aussi un nouveau challenge à la clé, et un nouveau projet, a-t-il ajouté. Donc, j'ai décidé de partir, ça s'est joué à pas grand-chose. 'Txiki' Begiristain (directeur technique de Manchester City) voulait vraiment que je reste, et même Pep Guardiola. Ils me l'ont clairement signifié. J'ai pesé le pour et le contre. Et finalement, j'ai décidé de partir. Je ne regrette pas, je suis content d'être ici.’’ Mahrez parle néanmoins d’un ‘’goût d'inachevé’’ concernant son aventure à Man City terminée en tant que remplaçant.