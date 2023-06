Même si ce n'était qu'un match amical, il va rester dans les annales. Le Sénégal victorieux du grand Brésil, nation cinq fois championne du monde, sur le score de 4 buts à 2, mêmes les parieurs les plus téméraires n'auraient pas misé toutes leurs économies. Les Sénégalais, sous la houlette d'un énorme Sadio Mané, ont réalisé cet "exploit" et deviennent la troisième équipe africaine à défaire les Auriverde. Pour réaliser ce résultat historique, il a fallu un plan bien précis, exécuté avec perfection.

Quatre buts à deux ! Jamais avant le Sénégal, une nation africaine n’avait infligé une aussi lourde défaite au Brésil, quintuple champion du monde. Et pourtant cette rencontre était mal engagée pour Aliou Cissé et ses hommes, car ce sont les Sud-Américains qui, les premiers, ont fait trembler les filets. Mais les Lions n'ont jamais paniqué, malgré l'ouverture du score brésilienne à la 11e mn. Mieux encore, Kalidou Koulibaly et ses acolytes ont réussi à égaliser presque dans la foulée.

Un Sadio ‘’Manéfique’’

Ce rendez-vous de Lisbonne a ainsi permis de retrouver le grand, le vrai Sadio Mané, celui du Liverpool FC qui a remporté une Ligue des champions et une Premier League. Dans la capitale portugaise, c'était aussi le ‘’Nanthio’’ de l'inoubliable Can au Cameroun que des millions de Sénégalais ont pris du plaisir à revoir jouer à son meilleur niveau. Avec ses deux buts, dont un magnifique enroulé à la Arjen Robben, l'attaquant du Bayern de Munich aura considérablement contribué au succès des siens.

Dans son couloir, en première mi-temps, il a essayé de jouer simple. Son activité lui a permis d’être bien placé sur l’action de son premier but, d’une frappe limpide qui a nettoyé la lucarne. À l’image de l’équipe, il est monté en régime. Il n’a pas hésité à faire les replis défensifs nécessaires pour soulager son latéral gauche. Ce qui augure de jambes retrouvées, d’une fraicheur physique et encore plus, d’une fraicheur mentale, avec ce doublé qui va lui faire beaucoup de bien dans la tête. Le roi est de retour.

Sabaly, le cauchemar de Vinicius

Si vous voulez savoir comment réduire l'impact de Vinicius Jr dans une rencontre, il ne fallait pas rater le match de Youssouf Sabaly. À lui seul, le latéral droit sénégalais a rendu la soirée très difficile pour le joueur du Real Madrid, pourtant si difficile à manœuvrer. Le Madrilène a essayé des choses, mais s'est souvent heurté à un Sabaly toujours aussi intransigeant sur son côté droit.

Mieux, il s’est beaucoup projeté sur les actions offensives, obligeant Vinicius à venir défendre sur lui. Ce qui a réduit davantage la capacité de nuisance du Brésilien en attaque.

Habib Diallo, Cissé tient-il son grand attaquant ?

Comme une évidence, Habib Diallo a brillé, mardi, avec un but magnifique en point d’orgue d’une saison aboutie. L’attaquant de Strasbourg a été phénoménal, avec son but et une passe décisive sur le troisième but des champions d'Afrique en titre. Le meilleur buteur de Strasbourg cette saison a juste signé une prestation XXL. Avec Sadio Mané, il est sans doute l'autre artisan de cette belle victoire du Sénégal. Aliou Cissé tient peut-être pour de bon ce grand attaquant capable d'évoluer avec son maître à jouer Mané.

D'un apport considérable en attaque, le Thiessois n'a aussi ménagé aucun effort pour participer aux tâches défensives. Ses interventions n'ont pas manqué de soulager Koulibaly, Niakhaté et compagnie.

Parmi les remplaçants tardifs du coach, un s'est particulièrement illustré, il s'agit de Nicolas Jackson. Entré en cours de jeu, il n'a fallu à ce dernier que sept petites minutes pour montrer toute l'étendue de son talent. À l'image de son excellente fin de saison, le joueur de Villarreal, qui serait convoité par Chelsea, a remis ça, face au Brésil, en provoquant le penalty qui allait définitivement mettre fin à tout suspense.

Des gladiateurs au milieu

Pathé Ciss, Pape Guèye et Nampalys Mendy : Aliou Cissé avait aligné de vrais guerriers au milieu pour prendre le meilleur dans cette partie du terrain. Cela s'est avéré payant, car Paqueta, Guimaraes et Joelinton n'ont jamais réellement pesé sur ce match, constamment contrariés par l'agressivité et la discipline tactique de ces trois Lions.

En gros, Aliou Cissé est resté fidèle à ses principes, notamment dans ce compartiment de jeu et cela lui a donné raison.

Toutefois, côté brésilien, l'absence de Casemiro s'est fait ressentir. Comme quoi, les dieux du foot étaient sénégalais à Lisbonne.

Concernant le Brésil, c'est la troisième défaite contre une équipe africaine en six mois : le Cameroun, le Maroc et maintenant le Sénégal. Les Lions (indomptables, de l'Atlas et de la Teranga), font peur à la Seleçao. Le fossé se rétrécit-il entre l'Afrique et les autres continents d'un niveau supérieur en matière de football ? La mise à l'épreuve attendra les compétitions officielles et les matchs à élimination directe notamment.

Mamadou Diop