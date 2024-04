MISSION D’APPUI DES NATIONS UNIES EN LIBYE (MANUL)  Pr Abdoulaye Bathily démissionne de son poste d’Envoyé spécial à Tripoli

Pr Abdoulaye Bathily n’est plus le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (Manul). Le diplomate sénégalais a présenté sa démission le lundi 15 avril 2024 au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, selon des sources concordantes. Sa nomination, le 2 septembre 2023, a été accueilli avec beaucoup de satisfaction auprès de nombreux Etats et chancelleries.

Le diplomate sénégalais, 8e Représentant spécial des Nations Unies en Libye et premier africain envoyé dans ce pays pour dénouer l’imbroglio politico-militaire qui y prévaut depuis 2011, avait officiellement pris ses fonctions le 29 septembre 2023. Il n’avait pas perdu du temps pour entrer en action. En amont, il avait, à New York, rendu visite à la délégation libyenne et entamé une série de réunions avec de hauts responsables onusiens et des représentants des Etats membres impliqués dans la crise libyenne. Dès son arrivée à Tripoli le 1 er octobre, il avait inauguré la mission onusienne. Compte tenu de la complexité et de la sensibilité du dossier avec la situation sécuritaire qui s’est dégradée et qui va crescendo, il avait la lourde tâche de travailler à rapprocher les points de vue politiques divergents pour dénouer l’imbroglio libyen où deux gouvernements soutenus par des factions armées se disputent le pouvoir depuis 2011.

Toutefois, avec la pleine coopération et le sursaut collectif salutaire dans l’intérêt du peuple de toutes les parties impliquées en Libye, le Professeur Bathily, diplomate aguerri, pensait avoir suffisamment d’arguments pour concilier les positions. À cette fin, il assurait que « la Manul continuera à impliquer les acteurs concernés pour faire progresser la réunification des institutions militaires et de sécurité, une condition essentielle pour une stabilité durable ». Depuis la chute du Cl Mouhammar Khadafi en 2011, la Libye connaît une situation sécuritaire instable. Deux gouvernements rivaux se disputent le pouvoir : le gouvernement d’entente nationale, reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et le gouvernement parallèle de Syrte dirigé par le Maréchal Khalifa Haftar.

Malamine CISSE