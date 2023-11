Nouvellement élu président de Mbour Basket Club, Mouhamed Habiboulah Fall a estimé que c'est un défi qu’il faut relever avec tout le monde et a exprimé son engagement à travailler à fédérer les énergies pour en faire une force.

Le club de basketball de la capitale de la Petite Côte a renouvelé ses instances, ce week-end. Mouhamed Habiboulah Fall succède au maire Cheikh Issa Sall à la tête de l’équipe. Selon le nouveau président de Mbour Basket club, le management d’une équipe doit être planifié et organisé. Dans ce sens, a assuré M. Fall, ‘’le pilotage a vu n’a jamais réglé le problème. C’est dans un cadre organisé, avec une méthode et de la rigueur qu’on va y arriver. L’assemblée générale a révélé plus ou moins l’amour et la volonté de tous ceux qui se sont engagés à intégrer le Comité directeur.

Ensuite, il y aura un bureau : c'est du bénévolat, c'est l’engagement personnel et tous ceux qui ont pris des postes au niveau de la direction se sont engagés personnellement. Donc, je n’ai aucune raison de ne pas croire qu’ils ne seront pas si motivés que moi ou engagés que moi. Ce qu’il nous faut c'est d’abord avoir un cadre stratégique. C’est dans ce cadre stratégique qu’on va faire les choses. Mais il faut d’abord avoir un cadre stratégique pour avoir des moyens’’. Il est convaincu que dans le sport d’aujourd’hui, ce sont les moyens qui font réussir car on peut avoir une équipe compétitive et avoir des dirigeants dignes de ce nom. ‘’Ça, nous l’avons déjà. Ceux qui sont autour de moi sont des dirigeants dignes de ce nom’’, a-t-il précisé.

Sur la même lancée, a projeté le nouveau Président, ‘’dès la semaine prochaine, nous sommes engagés à impulser la réflexion pour mettre en place des mécanismes de management de cette équipe-là. Si nous avons des milliards et que nous n’avons pas une équipe compétitive, on n’ira pas loin. Si nous avons une équipe avec de bons joueurs et qu’on n’a pas les moyens, ça pose aussi problème. Donc, dans toutes les organisations, il faut avoir les ressources humaines administratives, les ressources humaines sportives, les ressources financières et les ressources matérielles pour y arriver’’.

Cependant, a-t-il précisé, ‘’vu les difficultés, mais vu aussi les performances (parce que qu’il y’en a pas, Ndlr), il ne faut pas qu’on pense qu’il n’y a rien. Déjà, le fait d’être en première division pendant toutes ces années, le seul club de la région de Thiès, c'est un excellent résultat qu’il faut consolider. Les difficultés comme je l’ai dit, il y en aura toujours, vous aller au Real de Madrid, il y en toujours des difficultés, vous allez à Chicago Bulls, il y a des difficultés. Mais, les hommes et les femmes sont là pour régler ces difficultés-là’’, a soutenu Mouhamed Habiboulah Fall.

C dernier n’a pas tari de félicitations à l’endroit du bureau sortant : ‘’Il faut féliciter le président sortant parce que pendant 7 ans, il a été à la tête de cette équipe avec toutes les difficultés. On le connaît, ce n’est pas un amoureux du basket. Mais, il le fait pour accompagner Mbour Basket pour accompagner Mbour. Il faut le féliciter parce qu’aujourd’hui, on ne va pas parler de lui en tant que ancien président, mais en tant que maire de Mbour. Il a la responsabilité d’accompagner toutes les initiatives mbouroises et toutes les actions qui seront portées par les mbourois’’, a-t-il indiqué.