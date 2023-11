C'est déjà fini pour Rudi Garcia ! Quatre mois et 16 matchs (12 en championnat et 4 en Ligue des Champions) après son arrivée, le Français n'est plus l'entraîneur de Naples. Le club italien a officialisé ce mardi la nomination de Walter Mazzarri pour prendre sa place sur le banc.

Le technicien de 62 ans, déjà passé par le club entre 2009 et 2013, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Nommé l'été dernier pour poursuivre le travail de Luciano Spalletti, parti sur un titre de champion d'Italie, Garcia n'a pas convaincu. Le technicien paie les performances décevantes de son équipe et des résultats mitigés.

Après 12 journées de Serie A, le Napoli occupe la 4e place du classement avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Lundi, Igor Tudor était le grand favori pour succéder à Garcia. Mais le Croate a refusé de s'engager jusqu'à la fin de la saison seulement. De son côté, Mazzarri a été moins difficile.