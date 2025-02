Disparu des radars depuis l’année du sacre des Lions à la Can-2022, au Cameroun, Saliou Cissé est sorti de plus de deux ans de chômage en signant avec le club de National 2, l’Entente Feignies Aulnoye football club.

Revoilà Saliou Ciss ! Le latéral gauche sénégalais va reprendre du service, deux ans et huit mois après son dernier match officiel. L’ex-pensionnaire de Diambars va rebondir en National 1 français où il a signé avec l’Entente Feignies Aulnoye.

‘’L’Entente Feignies Aulnoye football club est très heureux de vous annoncer la signature de notre nouveau défenseur sénégalais Saliou Ciss. Bienvenue Saliou !’’ a posté le club du Nord sur sa page Facebook.

Le joueur de 35 ans va pouvoir retrouver la compétition, après plus de deux ans de chômage. Son dernier match officiel remonte au 7 juin 2022, lors de la victoire du Sénégal contre le Rwanda (0-1) comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Can-2023. Sa dernière apparition en club date du 14 mai sous le maillot de Nancy (défaite 2-3 contre Pau FC). L’ancien défenseur de Valencienne arrive dans un club pas au mieux de sa forme. Les Vert et Bleu, qui occupent la première place non relégable, sont mal embarqués dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Ziecik n’ont pas remporté le moindre match depuis cinq sorties en championnat (trois défaites et deux nuls).

Fort de son expérience et de ses qualités défensives confirmées, mais également de piston percutant, Saliou Ciss sera d’un grand apport pour sa nouvelle formation.

Un champion d’Afrique en errance

Le monde du football a surtout retenu de Saliou Ciss sa prestation remarquable à la Coupe d’Afrique des nations 2023 à l’issue de laquelle le Sénégal a décroché sa première étoile au Cameroun. Le latéral gauche a ébloui les stades camerounais de Bafoussam et de Yaoundé par sa maitrise défensive et ses remontées de balle déroutantes sur le flanc gauche de l’équipe sénégalaise. Cette prestation XXL lui avait même valu une place sur le côté de gauche de l’équipe type de la Can-2022.

À 33 ans, Saliou Ciss pouvait légitimement espérait un nouveau tournant de sa carrière. Depuis son départ de Tromso (en 2013), le défenseur a fait toute sa carrière en France et en grande partie en deuxième division. Il a fait des apparitions éphémères dans l’élite du football français, une saison avec Valenciennes (2013-2014) et une saison avec Angers (2017-2018). Avec son statut de champion d’Afrique, couronné du titre de meilleur latéral gauche du tournoi, c’est donc logiquement que le joueur a refusé de prolongé son contrat à Nancy à la suite de la relégation ce dernier en National 1, à la fin de la saison 2022. Comme on pouvait s’y attendre, l’ex-académicien de l’institut Diambars a tapé dans l’œil des clubs européens. Duran le mercato d’été, il a été annoncé un peu partout, à l’Olympique de Marseille, à Galatasaray, entre autres écuries du Vieux continent. Le club turc aurait même entamé les discussions avec l’entourage du joueur sénégalais. Mais ce dernier aurait préféré prendre son temps pour trouver la meilleure destination.

‘’J’ai reçu beaucoup d’offres pour la prochaine saison. Il n’y a pas mal de clubs qui m’ont contacté, mais je laisse le soin à mon manager et à mon entourage de terminer le travail’’, avait-il confié. À son grand dam, la fenêtre des transferts s’est refermée sans qu’il puisse trouver un point de chute. Cette situation a perduré conduisant Ciss à faire une année blanche loin des pelouses. À la fin de la saison 2023, le joueur alors âgé de 33 ans a intégré l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), équipe composée de joueurs sans club qui permet à des footballeurs professionnels de se préparer dans des conditions optimales afin de retrouver un nouveau club. Mais cela ne lui a pas permis de se caser et d’éviter une nouvelle saison sans compétition.

Une retraite internationale forcée

Las d’attendre, Saliou Ciss aurait décidé finalement, en septembre dernier, de raccrocher les godasses à quelques jours de ses 35 ans. ‘’J’ai arrêté de jouer au football ! Je pense que c’est le moment. J’ai arrêté. Je suis de l’autre côté. Actuellement, je ne fais que suivre ma famille, m’occuper d’elle et voilà’’, a rapporté ‘’Record’’ dans un entretien qu’il aurait eu avec le joueur. Ce dernier aurait démenti selon Sport News Africa.

Quoi qu’il en soit, Saliou n’a plus joué jusqu’à ce jour.

Cette situation lui a d’ailleurs couté sa place en équipe nationale. L’international sénégalais aux 38 sélections avec les Lions n’a plus été rappelé dans la Tanière depuis juin 2022. Il a été l’un des champions d’Afrique à n’avoir pas été convoqué pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022. ‘’Depuis sept ans que je suis là, j'ai des décisions douloureuses à prendre. Le cas de Saliou en fait partie. Mais aujourd'hui, l'équipe du Sénégal a atteint un niveau qui fait qu'on doit faire attention sur les critères de sélection. Il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile et depuis le départ on est avec lui’’, avait déclaré Aliou Cissé lors de la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour la Mondial-2022.

Même s’il ne l’a pas encore officialisée, à bientôt 36 ans, Saliou Ciss a moins de chance de revenir en sélection nationale et est donc éligible pour la retraite internationale.

LOUIS GEORGES DIATTA