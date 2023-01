Le sort s'acharne sur Bamba Dieng (22 ans, 12 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison)... Désireux de quitter l'Olympique de Marseille, l'attaquant sénégalais semblait se diriger vers Lorient, où il a passé sa visite médicale en vue d'un transfert estimé à 10 millions d'euros. Problème, le champion d'Afrique aurait rencontré un problème au niveau d'un genou, le même qui l'avait empêché de rejoindre Nice, l'été dernier, selon les informations de Téléfoot. Le Lion, qui figure toujours dans le viseur de formations anglaises comme Everton et Southampton, a d'ores et déjà pris la direction de la cité phocéenne après ce nouveau coup dur.

…Zidane envisage 3 clubs dont Marseille ?

Le média The Athletic risque de relancer les fantasmes les plus fous sur la Canebière ! Ce jeudi, le site réalise un point sur l'avenir de Zinédine Zidane, toujours libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, après la prolongation du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps jusqu'en 2026. Ainsi, selon une source proche du technicien français, le champion du monde 1998 envisage seulement trois clubs pour son avenir : le Real, la Juventus Turin... et l'Olympique de Marseille ! Cependant, pour étudier la possibilité de prendre les commandes du club phocéen, Zidane demandera tout de même des garanties par rapport à la compétitivité de l'OM. Et au passage, The Athletic assure que le Tricolore a refusé le Paris Saint-Germain l'été dernier pour attendre les Bleus, mais aussi par rapport à son attachement à Marseille. En l'état, une collaboration semble difficile à imaginer en raison du bon travail d'Igor Tudor sur le banc marseillais.