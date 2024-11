Le milieu de terrain des Lions, Pape Gueye, a hâte de rentrer dans le stade du 26 septembre de Bamako pour en découdre avec les Étalons du Burkina, ce soir (19h). Le joueur de Villarreal et ses coéquipiers visent la première place du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025.

Pape Gueye devrait faire partie des titulaires pour affronter le Burkina au stade du 26 mars, ce soir (19h). Le milieu de terrain connaît bien l’adversaire, qu’il a rencontré en demi-finale de la CAN 2021 (victoire 3-1) et lors du match nul (1-1) à Diamniadio, en septembre 2024. Le milieu de terrain de Villarreal est convaincu de la victoire des Lions face aux Étalons. ‘’On est tous concentrés. On a hâte de jouer et de gagner ce match. J’espère qu’on va remporter les trois points’’, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de veille de match, hier.

Le champion d’Afrique 2022 est conscient des capacités des Étalons à leur rendre la tâche difficile. ‘’Ça ne va pas être un match simple parce qu’on connaît l’équipe du Burkina. Le Burkina est une équipe qui ne lâche rien, qui se bat. Ils sont forts dans les duels et ont pas mal de joueurs connus. On a vu lors du dernier match que le Sénégal a pris un but dans les dernières minutes de la rencontre. C’est une équipe qui a un bon mental.

C’est pour cela que ça va être un bon match.’’ Mais Pape Gueye a foi en les forces de son équipe, qui regorge de joueurs de qualité et d’expérience. ‘’Aujourd’hui, on a la chance d’avoir de nombreux cadres dans la sélection qui ont beaucoup d’expérience. Maintenant, c’est un match un peu particulier parce qu’on ne joue pas au Burkina, on joue au Mali. Tout le monde est concentré sur le même objectif. On est tous des compétiteurs, on joue dans de grands clubs. Chaque week-end, on a l’occasion d’être dans la compétition. On a envie d’être premiers demain, c’est sûr. On va faire attention aux Burkinabés. Le discours, c’est de ne pas lâcher.’’ Selon lui, toute l’équipe est prête à tirer dans le même sens pour atteindre l’objectif. ‘’On a tous le même objectif pour chaque joueur qui rejoint la sélection : tout donner pour le pays. Cela passe par donner le maximum sur le terrain et la victoire.’’

Arrivé en sélection nationale en 2021, il joue son premier match contre le Togo (1-1), le 11 novembre, lors d’un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Pape est devenu un des éléments clés de l’entrejeu des Lions. Le joueur de 25 ans se réjouit d’avoir toujours la possibilité de défendre les couleurs nationales. ‘’Cela fait trois ans que je suis dans l’équipe nationale où je prends énormément de plaisir. C’est vraiment une fierté d’être appelé à chaque fois pour la nation. C’est vrai qu’au début, je suis arrivé par la pointe des pieds, mais aujourd’hui je me sens de mieux en mieux. J’ai encore plus de temps de jeu que lorsque je suis arrivé la première année. C’est à moi de continuer à travailler, d’écouter les consignes des partenaires et du coach pour m’améliorer.’’

LOUIS GEORGES DIATTA