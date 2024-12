Grâce à un Ismaïla Sarr en très grande réussite à l’image de sa passe décisive, Crystal Palace s’est brillamment défait de Brighton ce dimanche (1-3). Avec un doublé du Sénégalais, les Eagles signent un résultat probant dans la course au maintien.

En déplacement au Falmer Stadium dimanche après-midi, pour le compte de la 16e journée de Premier League, Crystal Palace a réalisé une magnifique performance en l’emportant 3 buts à 1 face à Brighton. À l’image d’Ismaila Sarr, les hommes d’Oliver Glasner ont été en grande réussite dans l’enceinte des Seagulls, concrétisant donc trois de leurs cinq tirs cadrés alors que Brighton a souvent buté sur Dean Henderson.

Sarr en jambes

De plus en plus en confiance, l’ailier sénégalais de 26 ans a sorti l’un de ses meilleurs matchs depuis fort longtemps, même s’il en fallait beaucoup de réussite pour délivrer une passe décisive totalement involontaire à Trevoh Chalobah sur l’ouverture du score (27e). Quelques minutes plus tard, l’ancien joueur de Watford doublait la mise sur une superbe tête, profitant aussi d’un excellent centre du piston gauche Mitchell (33e).

Pas uniquement cette passe décisive et ce but, Ismaïla Sarr aura également pesé sur cette rencontre avec ses courses et ses efforts défensifs à répétition. Mieux encore, au moment où Brighton dominait nettement et poussait pour réduire l’écart, Izo, idéalement servi par Nkethiah, s’offrait, à la 82e, son premier doublé en club depuis septembre 2021. Au final, une performance presque inédite qui permet à Palace de grimper à la 15e place.