Prix téléphonie mobile

Les prix des services de téléphonie mobile sont restés stables au troisième trimestre 2026, pour le deuxième trimestre consécutif. Selon une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l’Indice des prix des services mobiles (IPSM) n’a enregistré aucune variation par rapport au trimestre précédent. Cette stabilité intervient après deux baisses successives : 5,3 % au quatrième trimestre 2025 et 10,2 % au premier trimestre 2026.

Aucun changement de prix n’a été relevé sur les offres retenues dans le calcul de l’indice chez Orange, Yas, Expresso et Promobile au cours du trimestre. Sur un an, les prix reculent toutefois de 15,6 %. Cette diminution est essentiellement portée par Orange, dont les tarifs ont baissé de 24,5 %, contribuant pour 14,8 points au recul de l’indice. Les prix de Yas et d’Expresso diminuent respectivement de 1,8 % et de 3,5 %, avec des contributions de −0,6 et −0,2 point.

À l’inverse, Promobile affiche une hausse de 1,5 %. Sa contribution à l’évolution globale de l’indice demeure néanmoins nulle, selon l’ANSD, en raison de sa faible part de marché.