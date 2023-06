Bientôt de retour sur les terrains, le Brésilien veut se racheter. Mais sa vie privée fait toujours scandale.

À 31 ans, Neymar fait toujours autant parler de lui. Et souvent, pas sur les terrains. Absent des rectangles verts depuis le 19 février et une blessure à la cheville survenue face au LOSC (4-3), le Brésilien est sur le chemin, pas vraiment du roi, mais du retour. Reste à savoir où. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain et conspué par les supporters franciliens, l’international auriverde semblait enfin décidé à plier bagage malgré un contrat XXL en France (40 M€ mensuels jusqu’en 2025).

En Espagne, certains médias lui prêtent toujours l’envie de forcer son retour au FC Barcelone. Mais Xavi n’en veut pas. En Angleterre, Chelsea et surtout Manchester United sont annoncés comme de possibles destinations. Mais alors qu’un départ se profilait, la très probable arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien aurait tout changé et convaincu Neymar de rester. Dans ses colonnes, L’Équipe assure que le joueur a même confié à ses proches qu’il voulait désormais ouvrir le chapitre « de la renaissance », rassuré par l’état de sa cheville.

Encore et toujours des affaires extrasportives

Pour les amoureux du ballon rond, il faut admettre que revoir Neymar faire des siennes sur les prés sera une bonne nouvelle. Mais il y a toujours un hic avec le natif de Mogi das Cruzes. Toujours un événement extrasportif pour ternir son image. Récemment, le numéro 10 du PSG a dû étaler sa vie privée pour s’excuser publiquement d’avoir trompé sa compagne alors qu’elle est enceinte. Après les accusations de viol en 2019 (affaire classée sans suite), la réputation du joueur a de nouveau été souillée. Autant d’événements qui en auraient calmé plus d’un.

Mais Neymar, lui, n’accepte toujours pas les critiques sur sa vie privée. « Parfois, je ne suis pas d’accord avec beaucoup de critiques parce que c’est ma vie personnelle et je fais ce que je veux », a-t-il confié à Band Sports. Et ce matin, la presse brésilienne a révélé que lui et son père ont des soucis avec les autorités locales à cause de la maison du joueur. Concrètement, le clan Neymar est accusé d’avoir commis un délit environnemental (détournement d’un cours d’eau, prélèvement d’eau dans une rivière sans autorisation, prélèvement d’eau pour un lac artificiel, terrassement, excavation et déplacement de pierres et de rochers sans autorisation). Une énième affaire qui pourrait leur coûter une amende de 1 M€ tout de même. Le chapitre « renaissance » commence bien.

FOOTMERCATO.NET