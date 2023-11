Vainqueur du trophée Kopa 2023, récompensant le meilleur espoir du football mondial, Jude Bellingham (20 ans, 13 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) compte bien remporter de nombreux autres trophées au cours de sa carrière. Pour L'Equipe, le milieu de terrain s'est confié sur ses ambitions.

"Dans cinq ans, j'espère avoir gagné cinq Ligues des Champions, une Coupe d'Europe et peut-être une Coupe du monde", a commencé l'international anglais, avec le sourire. Avant de reprendre plus sérieusement : "Je suis quelqu'un qui essaye de porter sur ce sport un regard le plus optimiste possible. Je ne vois pas l'intérêt de disputer un match en pensant qu'on peut perdre, ou alors qu'on pourrait réaliser une bonne saison mais que la suivante pourrait être moins réussie.

Il faut entamer chaque compétition, chaque année en pensant qu'on peut la gagner. Sinon, quel est l'intérêt ? C'est difficile de donner un nombre exact de titres, combien de ceci, combien de cela. Je préfère continuer à bien jouer, et dans cinq ans, si ma famille est toujours en bonne santé et heureuse, c'est le plus important pour moi. Je veux continuer à jouer comme je le fais actuellement, parce que j'ai la certitude que je peux faire de belles choses."

Avec un Bellingham à ce niveau, le Real Madrid peut rêver de remporter une ou plusieurs C1 supplémentaires au cours des années à venir.