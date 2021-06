Cité dans une affaire de harcèlement sexuel dans la Fédération malienne de basket, le président de la Fédération internationale de basketball, Hamane Niang, accusé d’avoir ‘’ignoré’’ ces abus pendant ses années à la tête de l’instance dirigeante de la balle orange malienne, s’est retiré momentanément de son poste.

La présidence de la Fédération internationale de basketball (Fiba) est en ce moment amputée de son patron. Le Malien Hamane Niang, accusé d’avoir ‘’ignoré’’ des comportements de harcèlement sexuel dans le basket malien, entre 1999 et 2011, a préféré se retirer ‘’momentanément’’ de son poste de président de l’instance dirigeante de la balle orange mondiale.

Dans un communiqué publié sur son site officiel hier, la Fiba explique avoir été mise au courant ‘’par le ‘New York Times’ et Human Rights Watch de plusieurs allégations au sujet d’un harcèlement sexuel systémique au sein de la Fédération malienne de basketball’’.

Selon l’instance faitière du basket, une enquête a été ouverte par son agent de l’intégrité indépendant, le professeur Richard McLaren, qui prévoit de publier les résultats ‘’peu après les JO’’.

‘’Les auteurs de l’article avancent que le président de la Fiba était ou aurait dû être au courant de ces abus sexuels au sein de la Fédération malienne de basketball, en particulier durant son mandat à la tête de la fédération, de 1999 à 2007’’, poursuit le communiqué, qui indique que Hamane Niang a démenti ‘’fermement ces allégations’’. ‘’Je n’ai jamais été impliqué et je n’ai jamais eu connaissance des accusations décrites dans votre correspondance’’, a soutenu l’ancien ministre des Sports du Mali dans un mail envoyé au ‘’New York Times’’. Il a aussi ‘’pris la décision de se retirer temporairement, pendant que l’enquête est menée. Il a aussi offert sa pleine collaboration’’.

La Fiba, par le biais de son secrétaire général, a invité la Fédération malienne de basketball à collaborer pleinement pour les besoins de l’enquête. Par ailleurs, ‘’les personnes suivantes ont été suspendues de toutes les activités de la Fiba pour la durée des investigations : le coach Amadou Bamba, le coach Oumar Sissoko et le fonctionnaire de haut rang Hario Maiga’’.

Pendant le temps que durera l’enquête, la présidence de la Fiba est assurée par son vice-président Sheik Saud Ali Al-Thani. ‘’La Fiba a une tolérance zéro pour toutes les formes de harcèlement et d’abus, et elle tient à exprimer sa compassion la plus sincère à toutes les victimes de tels comportements. La Fiba s'engage à veiller à ce que toute dénonciation de pareils agissements soit prise au sérieux et investiguée correctement’’, a conclu la note.

A 69 ans, Hamane Niang dirige la Fiba depuis deux ans. Il a été porté à la tête de l’instance mondiale de la balle orange en 2019, en remplacement de Horacio Muratore. Il est le troisième Africain à accéder à la présidence de la Fédération internationale de basket, après l’Egyptien Abdel Moneim Wahby (1968 à 1976) et le Sénégalais Abdoulaye Sèye Moreau (1998 à 2002). Le natif de Kayes, au Mali, a dirigé la Fédération malienne de basketball de 1999 à 2007. Le 3 octobre 2007, Hamane Niang est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports de son pays. Il a dirigé la Fiba-Afrique pendant cinq ans, de 2014 à 2019, période pendant laquelle il a été également vice-président de la Fiba.

A mi-parcours de son mandat, l’avenir du Malien à la tête de la Fiba est sérieusement hypothéqué. L’enquête dont les résultats sont prévus pour l’après JO (du 23 juillet au 8 août 2021, à Tokyo) nous en dira davantage sur la véracité ou non des allégations du ‘’New York Times’’. Rendez-vous au mois d’août prochain.

LOUIS GEORGES DIATTA