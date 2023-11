Champion d'Afrique en titre, le Sénégal rafle tous les trophées dans de nombreuses catégories. Avec sa jeunesse dorée, la nation de l'ouest africain peut-il dominer sans partage sur le continent dans les années à venir ?

Jusqu'à son parcours à 2002 avec une finale de CAN et un quart de finale de Coupe du monde, le Sénégal était un nain du football africain avec un palmarès vierge. Une anomalie pour un pays mordu du ballon rond qui a pris fin au Cameroun, en février 2022, avec une première CAN dans l'armoire à trophées.

Depuis, c'est une véritable razzia : un CHAN, une CAN U17, une CAN U20 et même une CAN en beach soccer. Le début d'une domination sans partage ? C'est possible.

Un petit pays devenu grand

En termes de population, le Sénégal se classe 24e sur le continent avec un peu plus de 16 millions d'habitants. Un réservoir relativement faible par rapport à d'autres nations comme le Nigeria (220), l'Égypte (107), la République démocratique du Congo (106), l'Afrique du Sud (57), l'Algérie (45), le Maroc (37) ou encore le Ghana (32). Et pourtant, aucun de ces pays ne peut se targuer d'avoir des académies aussi performantes que celles du Sénégal.

Trois d'entre-elles ont pris énormément de poids ces dernières années. La plus connue, Génération Foot, a fait éclore des joueurs comme Sadio Mané, Habib Diallo, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Lamine Gueye, Ibrahima Niane ou encore Papiss Cissé. De son côté, Diambars FC a formé Idrissa Gueye ou encore Bamba Dieng, sacrés lors de la dernière CAN. Mikayil Faye, qui y a également été poli, a d'ailleurs récemment rejoint le FC Barcelone, qui a signé un partenariat de 5 années avec Be Sport Academy, l'école qui monte.

Camara, Diouf, Gueye...

S'il continue de s'appuyer sur le noyau dur qui lui a permis de trôner sur l'Afrique il y a près de deux années, Aliou Cissé commence doucement mais sûrement à convoquer des joueurs de plus en plus jeunes. La dernière surprise de sa liste n'est autre que Lamine Camara (19 ans), auteur d'un excellent début de saison avec Metz avec notamment son but de plus de 50 mètres à Louis II. En septembre, il n'avait pas hésité à appeler Amara Diouf, l'étoile montante du football local, qui a honoré sa première cape contre le Rwanda (1-1) à 15 ans, 3 mois et 2 jours.

Le meilleur buteur de la CAN U17, qui a battu le record de Victor Osimhen sur une édition (5 buts), a d'ailleurs fait parler la poudre pour l'entrée en lice du Sénégal dans la Coupe du monde U17 avec un doublé contre l'Argentine (2-1), samedi dernier. Mardi, c'est son partenaire à Génération Foot, Idrissa Gueye, l'homonyme du milieu d'Everton, qui a fait sensation en collant un triplé à la Pologne (4-1). Deux victoires qui ont permis aux Lionceaux de se qualifier pour les 8es de finale et d'envoyer un message à la concurrence. Un duo amené à faire de grandes choses avec les Lions de la Téranga.

Accompagner les jeunes

D'ici-là, ces jeunes devront poursuivre leur progression sans brûler les étapes. En dépit des nombreuses sollicitations des grands clubs, Diouf sait déjà où il débutera son aventure européenne à partir de janvier : Metz. «Signe à Metz, tu ne le regretteras pas. Moi, je suis même passé par la troisième division avec cette équipe, et regarde où j'en suis maintenant» , avait même expliqué Mané, passé chez les Grenats, pour convaincre son jeune compatriote de se durcir le cuir sans trop de pression, dans des propos repris par So Foot.

De précieux conseils auxquels de nombreux autres joueurs du continent n'ont pas eu droit au cours des dernières années. «Le fléau que nous essayons de contenir au mieux concernant Amara, ce sont les agents. On reçoit des dizaines de demandes et c'est insupportable» , avait notamment concédé le président de Génération Foot, Mady Touré, pour le magazine. Un combat, s'il est gagné, qui pourra permettre au Sénégal de devenir une référence sur le continent. Et peut-être même au-delà ?

MAXIFOOT