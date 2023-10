La 2e semaine (J60) de la 7e édition du Sénégal World Tennis Tour a démarré lundi. Ce mardi, les Sénégalaises vont retrouver les courts avec une Carla Grignac désireuse de se prendre sa revanche après la désillusion en J30.

Éliminée en demi-finales du J30, Carla Grignac veut revenir plus forte pour le J60. La Sénégalaise vise le titre à l’issue de la deuxième semaine de la 7e édition du Sénégal World Tennis Tour. ‘’Pour la deuxième semaine, j'aimerais faire beaucoup mieux. Si possible gagner en simple et en double. C'est mon objectif. Je vais me préparer au mieux pour ça, bien récupérer parce qu'il fait très chaud. On a dépensé beaucoup d'énergie’’, a déclaré Grignac.

Double tenante du titre en J30, la joueuse de 16 ans n’a pas pu réaliser la passe de trois. Elle a été stoppée net par Aliesia Reva en demi-finales. Une défaite dont la pensionnaire de Poissy, à Paris, a bien retenu la leçon. ‘’En demi-finales, je savais que j'allais faire face à une adversaire très forte que j'ai déjà vue jouer cet été dans d'autres tournois. Je savais que ça allait être un très bon match pour moi, très intéressant et très dur. Je savais à quoi m'attendre et j'ai tout donné. Au troisième set, je pense que j'ai été un peu plus fatiguée qu'elle. Peut-être que physiquement elle a mieux géré le match. Je pense que c'est ce qui a fait défaut. Au troisième set, c'était assez équilibré, mais à la fin c'est moi qui ai flanché physiquement’’.

Pour aller jusqu’au bout cette fois, Carla compte bien se ménager. ‘’Je travaillerai à mieux me reposer entre les matchs, de mieux manger et dormir pour ne pas que ça arrive une deuxième fois’’.

Malgré la défaite, elle a soutenu avoir fait un bon parcours la semaine dernière. Pour elle, ce revers est une ‘’source de motivation supplémentaire’’. Elle compte même prendre sa revanche sur l’Ukrainienne. ‘’J’espère la croiser dans la deuxième semaine, le mieux en finale et gagner le match’’.

En attendant, la tête de série n°1 devra se qualifier en quarts de finale. Elle devra, ce mardi, se sortir du piège d’Ekaterina Ryabtsova, qu’elle a éliminée en quarts de finale du J30, en deux sets (7-6 ; 6-1) mercredi dernier. Face à la Russe revancharde, Carla devra sortir le grand jeu pour la renverser une seconde fois.

Deux autres Sénégalaises, Christel Fakhry et Léa Crosetti, vont se présenter également sur le court, respectivement face à Kornilova et Luo Freitas. Pendant ce temps, Aliesia Reva va faire face à la Française Henry Josly.

LOUIS GEORGES DIATTA