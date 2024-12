L'avant-première du docu-série ‘’Alley-Oop Africa’’ s’est tenue, hier, au cinéma Canal Olympia de Dakar. À mi-chemin entre la téléréalité et le docu-fiction, cette série, produite par Keewu Production, utilise le sport comme levier de développement en Afrique en matière d’accès à la santé, au bien-être et à l’égalité des sexes.

Une célébration du dynamisme et de l'espoir. C’est ce qu’on découvre dans l’émission ‘’Alley-Oop Africa’’. Celle-ci offre des récits inspirants de jeunes Africains aspirant à transformer le monde. Et le sport est utilisé comme levier de développement en Afrique en matière d’accès à la santé, au bien-être et à l’égalité des sexes. La projection exclusive du premier épisode de ce docu-série s’est déroulée, hier, au cinéma Canal Olympia de Dakar.

Ce qui est impressionnant, c’est qu’un réseau d’associations locales issu de sept pays est impliqué dans ce projet. Lequel est mis en œuvre par l’ONG sénégalaise Raes, Keewu Production et la Basket Africa League (Bal) avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). Pour la première fois, une équipe de rédacteurs et de techniciens africains a été chargée de la production d’une émission panafricaine, ludique et éducative produite dans ces pays, selon les porteurs du projet. Ils ont organisé des tournages pendant sept semaines dans les pays partenaires ainsi que trois semaines à Thiès (Sénégal) où s’est déroulé le campus.

Un genre nouveau

‘’Alley-Oop Africa’’ est un talent show d’un genre nouveau : à mi-chemin entre la téléréalité et le docu-fiction, d’après Keewu Production. Ainsi, dans cette série de 12 épisodes de 52 minutes chacun, 20 jeunes prodiges du basketball issus de sept pays africains (RDC, Mali, Maroc, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Sénégal) partagent leurs rêves, défis et victoires.

‘’Ces 10 filles et 10 garçons, âgés de 15 à 18 ans, ne se contentent pas de jouer pour gagner ; ils jouent pour inspirer, pour sensibiliser, pour élever. Ils portent sur leurs épaules non seulement le désir de remporter des titres, mais aussi une mission plus grande : celle de promouvoir la santé et l'égalité à travers le sport", a-t-on expliqué.

À cet effet, les initiateurs soutiennent qu’’’Alley-Oop Africa’’ fait partie d'une initiative plus large qui vise à éveiller les consciences et à mobiliser les jeunes générations. ‘’À travers des scénarios réels d'apprentissage, notre docu-série expose les jeunes à la nécessité de coopération et de persévérance face aux défis du quotidien et à ceux imposés par des compétitions sportives rigoureuses. En utilisant la théorie de l'apprentissage social, chaque épisode enseigne des compétences de vie cruciales et véhicule des messages essentiels à un public global par les plateformes’’.

Une ouverture sur l’avenir

‘’Ce docu-série est l’élément central de la campagne de communication que l’ONG a formulée et qui vise à promouvoir l’accès à la pratique sportive et à véhiculer des messages auprès de la jeunesse sur l’égalité homme-femme, la santé et les valeurs du sport, notamment le respect, la tolérance, l’inclusion et l’esprit d’équipe’’, a déclaré la directrice exécutive de Raes, Mathio Diaw. Chaque épisode de ce docu-série est un récit de persévérance, à ses yeux. ‘’Un des objectifs du projet a particulièrement retenu mon attention : encourager la pratique sportive des filles en luttant contre les stéréotypes qui entravent leur libre participation au sport’’, ajoute Mme Diaw.

En effet, ‘’Alley-Oop Africa’’ aspire à être plus qu'une simple compétition : une ouverture sur l'avenir que les jeunes audacieux sont en train de façonner. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation qui mobilise l’attractivité du sport, la notoriété des sportifs et des sportives ainsi que le succès des formats populaires médias et digitaux pour encourager un changement de comportement en phase avec les objectifs de développement durable dans le domaine de la santé et de l’égalité femme-homme. L’idée, c’est d’informer un large public en utilisant le sport comme vecteur de promotion de la santé et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En deuxième lieu, ‘’Alley-Oop Africa’’ encourage la pratique sportive des jeunes, notamment des filles en luttant contre les stéréotypes et les discriminations qui entravent leur participation au sport. De plus, elle apporte un soutien aux associations “sport et développement” africaines qui sont les pépinières d’une nouvelle génération de leaders et qui développent des solutions locales en faveur des communautés. On y retrouve des thèmes tels que la persévérance et le courage face à l’adversité, l’autodiscipline, le leadership et la solidarité.

‘’’Alley-Oop Africa’ célèbre le talent, l’énergie et la résilience de notre continent", soutient Saliou Fall de Keewu Production. Certains prennent deux ans pour faire deux épisodes de 52 minutes. Avec tout le contenu qu’on a eu, on pourrait faire quatre saisons juste pour deux ans", a-t-il estimé.

En plus de la projection du docu-série, la soirée d’hier a débuté par une exposition photo. Elle retrace le voyage de jeunes athlètes, depuis les sélections dans leur pays natal jusqu'à leurs jours de formation au campus au Sénégal.

En outre, des contenus de capitalisation produits dans le cadre du projet ont été diffusés. Ils visent à offrir une expérience immersive et instructive aux participants et à leur permettre de découvrir les résultats et les enseignements du projet.

BABACAR SY SEYE