Aliesia Reva a réalisé le doublé en remportant, ce samedi, la finale du J60 face à la Sénégalaise Carla Grignac, qui rêvait de prendre sa revanche. Chez les garçons, c’est l’Allemand Christopher Thies, qui est sacré devant le Tchèque, Daniel Bien, vainqueur du J30, il y a une semaine.

Aliesia Reva a placé la barre très haute, lors de la 7e édition du Sénégal World Tennis Tour. L’Ukrainienne a réalisé, ce samedi, le doublé en remportant la finale du J60, après celle du J30, il y a une semaine. Elle a privé Carla Grignac d’une revanche, après la demi-finale perdue par la Sénégalaise lors de la première semaine. Ragaillardie à la suite de sa victoire en double, la veille, la joueuse de 16 ans avait à cœur de rééditer la même perf’ face à Aliesia.

Mais celle-ci a très vite pris les choses en main en remportant la première manche (6-3). Carla a mobilisé toutes ses forces pour remettre les pendules à l’heure. Le second set a été âprement disputé. Il a fallu recourir au jeu décisif pour départager les deux joueuses. C’est finalement la n°1 sénégalaise qui s’est imposée (7-6). Cette débauche d’énergie lui a couté cher. À la troisième manche, l’Ukrainienne, plus parée physiquement, a eu plus de ressources pour faire la différence (6-2).

À la fin de la rencontre, Carla Grignac a félicité son adversaire, qui, a-t-elle déclaré, a ‘’très bien joué’’. ‘’Au premier set, il faut dire qu'elle a très, très bien servi. Après, c'est assez difficile de récupérer mon service. Bravo à elle parce qu'elle a très bien joué’’. Elle a indiqué s’être préparée à un match difficile. ‘’Je savais que ça allait être un match très dur qui potentiellement allait se jouer en trois sets. J'ai essayé de mieux me reposer cette semaine, dormir plus tôt et ne pas trop rester au club et rentrer le plus vite possible après les matchs’’.

Malgré la défaite, elle a exprimé sa joie d’avoir participé au tournoi à Dakar. ‘’Je suis très contente d'arriver en finale lors de la 2e semaine. Même si j'avais perdu en demi-finale lors de la première semaine, j'avais fait un bon match’’. Grignac a fait une analyse lucide du match et a bien cerné les points sur lesquels elle doit travailler.

*‘’Je retiens qu'il faut que j'arrive à faire plus mal avec mon service comme mon adversaire, par exemple. Je dois essayer de perdre mon service le moins possible. Mieux travailler physiquement, mieux récupérer’’.

Carla compte faire un break pour mieux se préparer. ‘’Pour le moment, j'ai prévu une grande période d'entraînement en rentrant dans ma structure, pendant trois, quatre mois pour travailler les points qui ne m'ont pas permis de gagner. Revenir au mois de janvier plus forte et refaire les tournois’’.

En finale chez les garçons, c’est l’Allemand Thies qui a battu en deux sets (6-3, 6-3) le Tchèque Daniel Bien, vainqueur du J30 lors de la première semaine.

