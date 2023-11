Le Casa Sports et l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) ont signé, ce samedi à Ziguinchor, une convention de partenariat de 90 millions de francs CFA. Ce ‘’mariage de raison et de cœur’’ atteindra les 100 millions, chaque fois que l’agence organisera le forum ‘’Invest in Senegal’’.

Le Casa Sports et l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) vont faire équipe. Après la Sodeca spécialisée dans la production de l’eau minérale La Casamançaise, puis l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le club fanion de Ziguinchor vient de signer, ce samedi, dans les tout nouveaux locaux de l’Apix de Ziguinchor, une convention de partenariat qui permettra au Casa d’empocher la somme de 90 millions de francs CFA. En contrepartie, les maillots du Casa Sports, pour cette présente saison, seront floqués de la marque Apix.

Le président du club a qualifié cette convention de ‘’très importante’’. ‘’Vous avez bien fait de soutenir le Casa Sports. Ce partenariat est le symbole de la performance et de la réussite‘’, a déclaré Seydou Sané. Il a révélé que le club, qui dispose d’un budget de 250 millions de francs CFA, a une soixantaine d’employés constitués de joueurs, de techniciens, de personnel administratif et d’agents d’appoint. Évoquant les charges de sa formation sportive, il a souligné que le Casa Sports joue chaque semaine à l’extérieur, puisque le stade Aline Sitoé est fermé pour des travaux de réhabilitation.

Par conséquent, ce sont 70 millions de francs qui sont dépensés, chaque année, pour le transport des joueurs. C’est pourquoi il a fortement salué ce partenariat ‘’gagnant-gagnant’’.

Seydou Sané a souhaité, par ailleurs, que la réhabilitation d’Aline Sitoé Diatta soit faite dans les délais prévus pour permettre au Casa de revenir jouer à Ziguinchor. Il a remercié les populations koldoises qui les accueillent à cœur ouvert parce qu’ayant ‘’compris que le Casa, ce n’est pas seulement Ziguinchor, mais c’est de Gouloumbou à Diogué’’.

Tout comme le président du Casa Sports, le directeur général de l’Apix s’est félicité de la signature de cette convention tout en saluant le leadership de Seydou Sané. ‘’Vous avez constaté que depuis quelque temps, l’Apix s’intéresse de plus en plus au sport. C’est de notre devoir d’accompagner le Casa Sports, l’équipe fanion du sud du pays qui fait vibrer l’ensemble de la Casamance, de Gouloumbou à Diogué. Ce n’est pas la première fois que nos chemins se rencontrent avec le Casa Sports. Je suis, aujourd’hui, heureux de continuer cette œuvre par la grâce du président de la République qui m’a confié l’Apix’’, s’est réjoui Abdoulaye Baldé.

Pour lui, le sport est devenu un vrai élément de marketing, mais aussi de développement individuel et collectif. Il a rappelé que son agence a accompagné l’équipe nationale de basket au championnat d’Afrique et compte le faire aussi pour les Lions du football à la Can en Côte d’Ivoire. ‘’C’est dans cette logique d’implication de l’Apix aux côtés des sportifs que nous avons été approchés par Seydou Sané, qui a dit sa volonté de voir l’Apix et le Casa Sports nouer un partenariat’’, a fait savoir l’ancien maire de Ziguinchor.

Expliquant toujours les raisons de cette convention, il a ajouté que le Casa est l’équipe fanion de la Casamance et que rien ne pouvait être plus opportun que de signer un partenariat ‘’gagnant-gagnant’’ pour se faire connaitre et pour vulgariser ce que l’Apix est en train de faire en Casamance. Et le Casa Sports, souligne-t-il, est la meilleure ‘’porte d’entrée’’ pour montrer ce que son agence peut faire.

Monsieur Baldé a profité de l’occasion pour inviter tous les maires de la Casamance à mettre à la disposition de l’Apix du foncier pour l’érection de zones économiques spéciales afin que la région naturelle puisse bénéficier des retombées de l’agence.

Musée du sport

Répondant à Seydou Sané qui a évoqué le projet de réalisation d’un musée à Ziguinchor pour retracer l’histoire du sport en Casamance, Abdoulaye Baldé a rappelé que dans le cadre du projet de construction de ‘’Ziguinchor City Center’’, qu’il avait initié lorsqu’il était maire de Ziguinchor, l’érection d’un musée en faisait partie. ‘’Mais par la volonté de tous les Ziguinchorois, vous m’aviez chassé de la mairie (rires). J’invite les autorités municipales et départementales à faire de sorte que ce projet culturel puisse se réaliser pour que notre ville continue de revivre ce qu’il a vécu par le passé. Une ville animée, vivante, dynamique, que ce soit dans le domaine de la culture et du sport’’, a-t-il déclaré, non sans promettre qu’il jouera sa partition en compagnie de tous les fils de la Casamance. ‘’Nous sommes tous des fils de la Casamance. Hier, c’est Doudou Ka qui a accompagné le Casa, aujourd’hui c’est moi, demain ça sera le tour d’un autre’’.

